Судоразорители

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению в заочном режиме уголовного дела в отношении бывшего президента Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Егорова и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Алексея Парфенова. Они обвиняются в многомиллиардных хищениях из финансового учреждения путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов компаниям-однодневкам. Как полагает следствие, махинации могли совершаться в том числе и в интересах обосновавшегося за границей конечного бенефициара СБ-банка Леонида Тюхтяева. Однако на него никто из многочисленных обвиняемых, в том числе и уже осужденных, показаний так и не дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Судостроительного банка (СБ-банк) Андрей Егоров

Фото: Михаил Синицын / Коммерсантъ Бывший президент Судостроительного банка (СБ-банк) Андрей Егоров

Фото: Михаил Синицын / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде столицы началось рассмотрение уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК Ф) в отношении бывших президента СБ-банка Андрея Егорова и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Алексея Парфенова. Обоих обвиняют в организации многомиллиардных хищений из кредитного учреждения. Процесс пройдет в заочном режиме, поскольку оба экс-финансиста уже много лет находятся в международном розыске. При этом о 65-летнем господине Егорове известно, что из России еще до начала расследования он уехал сначала в Прибалтику, а уже оттуда перебрался якобы в Чехию, где его следы и затерялись. А вот его 60-летний коллега Парфенов, по данным силовиков, официально из страны не выезжал, и где он скрывается, доподлинно неизвестно.

Основанием для начала расследования финансовых махинаций в СБ-банке стало заявление Центробанка, поступившее в правоохранительные органы в мае 2015 года. За два месяца до этого кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом перед вкладчиками в размере почти 37 млрд руб.

Отметим, что всего за год до краха СБ-банк входил в сотню крупнейших российских банков по сумме чистых активов, а его клиентами являлись промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и туристические фирмы. Среди них, например, фигурировали ГК СУ-155, Ассоциация авиационных грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Эксперт», магазины «Магнолия» и другие.

Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД только в июне 2016 года по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впоследствии в одно производство с ним был соединен еще целый ряд уголовных дел, в том числе и о растрате, возбужденных в 2018 и 2019 годах. К тому времени практически весь бывший топ-менеджмент финансового учреждения уже находился за границей.

На сегодняшний день реально привлечь к уголовной ответственности удалось лишь одного из фактических руководителей — бывшего зампреда правления СБ-банка Василия Мельникова, который уехал в Латвию, но в сентябре 2021 года добровольно вернулся на родину. В феврале 2026 года Замоскворецкий суд приговорил 62-летнего экс-финансиста за хищение путем выдачи кредитов на 11 млрд руб. фиктивным компаниям к шести годам лишения свободы. Как уже рассказывал “Ъ”, ранее за это преступление уже были осуждены его сообщники — экс-директор департамента кредитования банка Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков. Впоследствии всем троим следствие планировало инкриминировать вывод еще 19 млрд руб. по точно такой же схеме. Однако делать этого не стало в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Все кредиты, по данным следствия, были выданы в конце 2014 года, за несколько месяцев до краха СБ-банка.

Зато соответствующее заочное обвинение было выдвинуто в отношении Андрея Егорова и Алексея Парфенова, которых сроки давности не касаются в связи с нахождением в розыске. Их, так же как и Василия Мельникова, следствие считает организаторами вывода из СБ-банка порядка 30 млрд руб.

По данным “Ъ”, большая часть этих денег оказалась на счете в Deutsche Bank. Однако кому он принадлежит, осталось неизвестно. На направленный из России соответствующий запрос немецкая сторона не ответила.

В следственном же департаменте МВД считают, что хищения из СБ-банка могли осуществляться в интересах его бывшего председателя совета директоров Леонида Тюхтяева, который некоторое время проживал в США, а затем перебрался в Италию, где владеет дорогостоящей недвижимостью. При этом никаких обвинений в отношении него до сих пор не выдвинуто. Объясняется это тем, что документально подтвердить его причастность к махинациям пока не удалось. Как говорят бывшие коллеги экс-банкира, тот был очень осторожным человеком и ни одной его подписи на имеющихся у следствия документах нет, как нет пока и желающих дать в отношении него показания.

Отметим, что в том же Замоскворецком суде и также в заочном режиме сейчас рассматривается дело бывшего акционера СБ-банка Андрея Вовченко и его предполагаемого сообщника — экс-банкира Степана Мелконова.

Как уже рассказывал “Ъ”, обоим скрывающимся в Канаде фигурантам вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Андрей Вовченко, по версии следствия, выступал в качестве организатора фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. В полиции считают, что благодаря именно ему Степан Мелконов через аффилированные компании стал одним из конечных бенефициаров похищенного у СБ-банка столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Азовский», стоимость которого составляет порядка 2 млрд руб. Приобретен он им был, по версии полицейских, по поддельному договору, который в банке никогда не оформлялся, а деньги за этот ТРЦ в СБ-банк не поступали.

Пострадало от действий обвиняемых Вовченко и Мелконова, как выяснили в МВД, и кредитовавшееся в СБ-банке издательство «Росмэн», входящее в топ-5 крупнейших в стране и единственное, специализирующееся на выпуске только детских книг. Его махинаторы, по версии следствия, использовали для вывода из банка и последующего присвоения $2,2 млн через подконтрольное им калмыцкое ООО «Сай-гон». Хищение обвиняемыми еще одного крупного актива — основного здания СБ-банка в Москве на Садовнической улице — удалось предотвратить.

Олег Рубникович