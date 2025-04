Беглый банкир нашелся в Канаде

Как стало известно “Ъ”, находящийся в международном розыске экс-совладелец Судостроительного банка (СБ-банк) Андрей Вовченко, заочный судебный процесс над которым вскоре начнется в московском суде, мог выводить средства из России через зарегистрированную на него чешскую компанию Averon. Впоследствии свой капитал он вложил в Канаде в строительный бизнес, где его деловым партнером стал проживающий в США предприниматель Олег Волков — бенефициар ряда российских предприятий, поставляющих комплектующие для ВМФ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Вовченко, заочный процесс над которым скоро начнется в Москве, занялся бизнесом в Канаде

Фото: Ъ Андрей Вовченко, заочный процесс над которым скоро начнется в Москве, занялся бизнесом в Канаде

Фото: Ъ

Расследование масштабных хищений из СБ-банка правоохранительные органы ведут с января 2018 года. В отношении топ-менеджеров этого кредитного учреждения был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Одним из его главных фигурантов является 61-летний экс-совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что именно он выступал в качестве организатора фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Ее СБ-банк лишился в феврале 2015 года с долгом перед вкладчиками в размере более 37 млрд руб. Также в ходе расследования выяснилось, что махинации Андрей Вовченко проворачивал в интересах Степана Мелконова, в свое время входившего в топ-менеджмент нескольких впоследствии разорившихся кредитных учреждений. Оба находятся в международном розыске, и дело в отношении них в заочном режиме вскоре начнет рассматривать Замоскворецкий райсуд Москвы. В общей сложности фигурантам вменяется в вину хищение из СБ-банка активов как минимум на 4 млрд руб.

По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, средства из СБ-банка Андрей Вовченко, вероятнее всего, выводил за границу через учрежденную им еще в 2006 году в Чехии компанию Averon.

Основным видом ее деятельности заявлены операции с недвижимостью, консультирование и управление. В 2013 году ее гендиректором господин Вовченко назначил свою близкую знакомую Юлию Жарову, которая впоследствии вместе с ним в 2015 году перебралась в Канаду, где стала его женой. Незадолго до отъезда экс-банкир распродал все свое российское имущество. Пара осела в городе Ньюмаркете (провинция Онтарио), расположенном в 45 км от Торонто. Как утверждает источник из окружения господина Вовченко, тот якобы ежемесячно получал свою долю в размере минимум $50 тыс. от сдачи в аренду похищенного у СБ-банка московского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Азовский», стоимость которого составляет около 2 млрд руб. Однако к 2020 году этот источник дохода иссяк, поскольку по ходатайству следствия в рамках уголовного дела Никулинский райсуд Москвы наложил на ТРЦ арест.

“Ъ” удалось найти Андрея Вовченко в руководстве двух канадских фирм, специализирующихся на модульном деревянном энергоэффективном домостроении. Обе входят в международный строительный холдинг Overon Group Corporation, действующий в США, Канаде и Юго-Восточной Азии. Эту корпорацию в 2012 году в Атланте (штат Джорджия) для продвижения российских технологий на западных рынках учредил 61-летний предприниматель из России Олег Волков. В 2020 году с активами более 3,3 млрд руб. он, по данным региональных СМИ, входил в топ-100 богатейших предпринимателей Приморья, занимая в этом списке шестое место.

Отметим, что господин Волков является учредителем и владельцем АО «Спецкомплектресурс», одного из крупнейших производителей судовой арматуры для военных кораблей и подводных лодок. Некоторые из заводов, входивших в этот холдинг, такие как, например, питерский «Армалит» или арсеньевский «Аскольд», ориентированы на гособоронзаказ и играют значительную роль в строительстве и ремонте боевых кораблей. В свою очередь, завод «Аскольд» на Дальнем Востоке на протяжении почти 80 лет практически полностью ориентирован на потребности военного кораблестроения и ремонта: свыше 90% продукции предназначено именно для ВМФ. Постоянными клиентами этих предприятий являются крупные судостроительные корпорации — например, «Адмиралтейские верфи», судостроительный комплекс «Звезда» и калининградский завод «Янтарь».

После начала СВО Олег Волков уехал в США, гражданином которых, по некоторым данным, он стал пару лет назад. Элитной недвижимостью там он обзавелся еще раньше. В частности, в Атланте бизнесмен, как утверждает источник “Ъ” из его окружения, владеет особняком под 1 тыс. кв. м стоимостью около $5 млн, а на его супругу записан дом в городе Санди-Спрингс ($1 млн). Их дочь Варвара училась в частной школе и в 2023 году поступила в университет Northeastern в Бостоне. У нее также уже имеется американское гражданство. Ее сестра Мария учится в Лондоне. Сын Владимир — владелец компании Overon Estate Investment, фирмы, продающей недвижимость россиянам на Пхукете (Таиланд).

Став налоговым резидентом США, Волков-старший в 2022 году зарегистрировал в различных странах еще с полдюжины фирм, в основном строительных.

Так, в Онтарио были открыты компании CLTech и Attraverso Inc. Их руководителем Олег Волков назначил Андрея Вовченко, с которым его в Канаде свел их общий знакомый. Вскоре после этого господин Волков, как утверждает источник “Ъ”, чтобы обеспечить стабильное снабжение своих строительных проектов древесиной, приобрел почти за $3 млн 49% акций канадской лесозаготовительной компании Sturgeon Falls Brush and Contracting Ltd. В совете директоров этой организации местная пресса также обнаружила Андрея Вовченко. Сейчас последний является руководителем еще одного проекта Олега Волкова в Северном Онтарио, инвестиции в который оцениваются в $47 млн. Причем свой вклад в него в размере $2 млн согласились внести и канадские власти. «Это огромная поддержка со стороны правительства — как Онтарио, так и федерального»,— сообщал местным СМИ по этому поводу Андрей Вовченко.

На вопросы “Ъ”, отправленные на электронную почту Андрею Вовченко и Олегу Волкову, никто из них не ответил.

Олег Рубникович