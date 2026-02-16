Возвращаться — плохая примета

Как стало известно “Ъ”, к шести годам заключения и штрафу в размере 800 тыс. руб. приговорен бывший зампред правления Судостроительного банка (СБ-банк) Василий Мельников. Вернувшийся из-за границы банкир был признан виновным в организации растраты 11 млрд руб. Ранее за это преступление уже были осуждены его сообщники — экс-директор департамента кредитования банка Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков.

Замоскворецкий суд столицы огласил приговор бывшему зампреду правления СБ-банка Василию Мельникову, обвиняемому в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 11 млрд руб., которые были выведены из банка под видом ничем не обеспеченных кредитов. В ходе прений гособвинитель просил приговорить 62-летнего подсудимого к пяти с половиной годам колонии общего режима. Однако судья Ирина Зорина такое наказание сочла недостаточным и назначила Василию Мельникову на полгода больше и штраф в размере 800 тыс. руб.

Адвокат Валерий Панасюк приговор в отношении своего доверителя назвал несправедливым и чрезмерно суровым. «Такой вывод делаю из имеющейся в деле доказательной базы, вернее, ее отсутствия. В частности, хочу отметить, что в инкриминируемый моему подзащитному период времени он к деятельности кредитного комитета и, соответственно, выдаче кредитов никакого отношения не имел.

Более того, 8 млрд из 11 млрд руб. вообще были выданы без одобрения кредитного комитета»,— заявил “Ъ” господин Панасюк, добавив, что приговор будет обжалован.

Учитывая уже отбытый под арестом срок во время следствия, через год и четыре месяца Василий Мельников может претендовать на УДО.

СБ-банк лишился лицензии 16 февраля 2015 года с долгом перед вкладчиками в размере почти 37 млрд руб. Василий Мельников, работавший в банке с 1999 года, стал первым топ-менеджером этого кредитного учреждения, которого в том же 2015 году следственный департамент МВД привлек к уголовной ответственности. Речь тогда шла не о хищениях, а о фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ).

В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил, что Василий Мельников, зная об отсутствии денег на корсчете для удовлетворения всех требований кредиторов, внес заведомо недостоверные сведения в переданную в Центробанк отчетность. За это его приговорили к штрафу в размере 300 тыс. руб. Более серьезных претензий и вопросов от осуществляющих оперативное сопровождение этого дела сотрудников ГУЭБиПК МВД экс-финансист решил не дожидаться и уехал в Латвию.

Обвинение в растрате ему предъявили заочно 28 августа 2018 года, а еще через год объявили в международный розыск и также заочно арестовали.

В то время в Замоскворецком суде начался судебный процесс над сообщниками Василия Мельникова — экс-директором департамента кредитования СБ-банка Ириной Кукарской и ее подчиненным Сергеем Зыковым. В сентябре 2020 года за выдачу 11 безвозвратных кредитов на 11 млрд руб. они получили три с половиной и четыре с половиной года колонии соответственно. Этот приговор осужденные обжаловали в Мосгорсуде, который, наоборот, признал решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и добавил каждому из осужденных еще по полтора года.

Экс-банкир Мельников добровольно вернулся в Россию в сентябре 2021 года. При этом его защита во время продлений меры пресечения настаивала на том, что Василий Мельников ни от кого не скрывался, а оказаться на родине не мог из-за ограничений, связанных с пандемией.

В ходе процесса подсудимый Мельников, так и не признавший своей вины, ходатайствовал о прекращении дела в связи с истечением десятилетнего срока давности. Однако суд в этом отказал, констатировав, что два года из этих десяти лет он находился в международном розыске, которые в зачет не идут.

Фигурантами расследования о хищениях из СБ-банка являются и другие топ-менеджеры этого кредитного учреждения. Все они успели скрыться и сейчас находятся в розыске. Среди таковых, например, бывшие президент банка Андрей Егоров, и. о. председателя правления Алексей Парфенов и совладелец Андрей Вовченко. Последнего обвиняют в серии фиктивных сделок по отчуждению активов кредитной организации, включая здание банка в центре Москвы на Садовнической улице. Нанесенный экс-бенефициаром ущерб следствие оценивает почти в 6 млрд руб. Заочный процесс над уехавшими в Канаду Андреем Вовченко и его предполагаемым сообщником Степаном Мелконовым, в свое время входившим в топ-менеджмент нескольких впоследствии разорившихся кредитных учреждений, сейчас проходит в том же Замоскворецком суде Москвы.

Олег Рубникович