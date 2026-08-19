В Тамбове снова ищут инвестора для третьего этапа развития Волжского за 112 млн

Подконтрольное региональным властям АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» объявило повторный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Волжский в облцентре. Начальная цена лота не изменилась и составляет 111,8 млн руб. Информация об этом размещена в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Под КРТ предлагаются десять участков общей площадью 53,1 тыс. кв. м. По условиям договора, инвестор должен построить там шесть девятиэтажных и один семиэтажный жилой дом, благоустроить четыре жилые зоны, возвести одну котельную, проложить коммунальные сети, а также создать улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками. Срок действия договора — до 31 декабря 2032 года.

Шаг аукциона составляет 1,2 млн руб., размер задатка — 11,2 млн руб. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 12 сентября, итоги планируют подвести 17 сентября.

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников. Право на реализацию первого этапа КРТ в микрорайоне в апреле выиграла структура ГК «Еврострой» депутата воронежской облдумы Михаила Гусева за 260,1 млн руб. В начале августа ООО «СЗ "КРТ-1"» приступило к строительству дома из двух секций, проектная стоимость которого составляет 1,1 млрд руб.

Алина Морозова