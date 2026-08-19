Суд в Москве второй день подряд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента. Мессенджеру назначен административный штраф на 3,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

18 августа Таганский суд назначил Telegram штраф на 3,8 млн руб. по аналогичной статье КоАП. За первые шесть месяцев 2026 года суммарный размер штрафов, назначенных мессенджеру в России, превысил 100 млн руб. В конце июля ФСБ заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение по делу о содействии террористической деятельности. Адвокат предупреждал, что трансакции в Telegram могут расценить как финансирование терроризма.