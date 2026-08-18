Суд в Москве оштрафовал компании Google и Telegram на 3,8 млн руб. каждую

Таганский суд Москвы назначил компаниям Google и Telegram штрафы по 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в России контента.

Google LLC признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Норма предусматривает ответственность владельца сайта или информационного ресурса за неудаление информации либо интернет-страницы. Telegram Messenger Inc. назначили такое же административное наказание по той же статье.

За первое полугодие суммарный размер штрафов, назначенных Telegram, превысил 100 млн руб. По трем решениям суда за май мессенджер должен выплатить 18 млн руб.