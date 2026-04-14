Тамбовская фирма защитит липецкие мосты от терактов за 119 млн рублей

В Липецкой области определили подрядчика для защиты 14 мостов и путепроводов на автодорогах регионального и межмуниципального значения от «актов незаконного вмешательства» в период до 30 апреля 2027 года. Контракт стоимостью 119,2 млн руб. подписали с тамбовским ООО «Подразделение транспортной безопасности "Восток"». Информация появилась на портале госзакупок.

«Восток» стал единственным участником торгов и не стал снижать начальную цену контракта. По условиям техзадания подрядчик должен организовать на объектах патрулирование и оперативное реагирование на нештатные или чрезвычайные ситуации, угрожающие транспортной безопасности.

По данным Rusprofile, ООО «ПТБ "Восток"» было зарегистрировано в Тамбове в сентябре 2019 года и специализируется на частной охранной деятельности. Уставный капитал предприятия составляет 12,5 тыс. руб. Директор Андрей Козлов возглавляет фирму с января 2022 года и является одним из двух учредителей наравне с Анатолием Маренковым — по 50% долей. За все время существования компании с ней заключили около трех десятков госконтрактов на сумму свыше 700 млн руб. В 2024 году выручка предприятия составила 254,6 млн руб., а чистая прибыль — 70 млн руб.

Основной целью исполнения госконтракта является «недопущение совершения акта незаконного вмешательства (АНВ), то есть противоправного действия (бездействия), в том числе террористического акта, угрожающего безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшего за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшего угрозу наступления таких последствий», ранее сообщал «Ъ-Черноземье» и публиковал список мостов.

В конце марта суд вынес приговор трем жителям Белгородской области — 21-летнему молодому человеку, 18-летнему юноше и несовершеннолетнему подростку — по делу о поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры, квалифицированному как теракт. Старший из осужденных получил 15 лет и 15 дней с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима.

Денис Данилов