Тамбовская фирма взяла второй контракт на защиту липецких мостов от терактов

Дорожное агентство Липецкой области определило подрядчика для защиты 11 мостов и путепроводов на автодорогах регионального и межмуниципального значения от «актов незаконного вмешательства». Контракт стоимостью 75,9 млн руб. вновь достался тамбовскому ООО «Подразделение транспортной безопасности "Восток"» Андрея Козлова и Анатолия Маренкова. Информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Под «актами незаконного вмешательства» составители контракта понимают противоправные действия (бездействие), включая террористические акты, ставящие под угрозу безопасность транспортного комплекса, жизнь и здоровье людей, а также имущественные интересы.

В торгах участвовали две организации. Вторая фирма-конкурсант, название которой не раскрывается, не стала снижать начальную цену контракта, которая составляла 76,3 млн руб.

Победитель аукциона, в частности, должен пресекать на вверенных объектах попытки незаконного вмешательства, включая атаки БПЛА, проводить досмотры и проверки, контролировать пропускной режим. Соглашение будет действовать до 1 декабря 2027 года. «Ъ-Черноземье» публиковал более подробную информацию о требованиях заказчика, а также список мостов и путепроводов, подлежащих охране.

В апреле этого года «Восток» был выбран подрядчиком для оказания аналогичных услуг по охране 14 других липецких мостов и путепроводов. Контракт заключили по начальной цене 119,2 млн руб. «Восток» стал единственным участником торгов и не стал снижать максимальную цену.

По данным Rusprofile, ООО «ПТБ "Восток"» было зарегистрировано в Тамбове в сентябре 2019 года и специализируется на частной охранной деятельности. Уставный капитал предприятия составляет 12,5 тыс. руб. Директор Андрей Козлов возглавляет фирму с января 2022 года и является одним из двух учредителей наравне с Анатолием Маренковым — по 50% долей. За все время существования компании с ней заключили более трех десятков госконтрактов на сумму свыше 900 млн руб. В 2025 году выручка предприятия достигла 413,7 млн руб., увеличившись на 62,5% по сравнению с 2024-м (254,6 млн). Чистая прибыль также выросла, составив 83,7 млн руб. против 70 млн годом ранее.

Денис Данилов