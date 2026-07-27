Липецкое дорожное агентство закупает системы безопасности для путепроводов на Восточном обходе

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило поиск подрядчика на оснащение четырех путепроводов техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Объекты расположены на автодороге «Восточный обход промышленной зоны города Липецка», следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Цена контракта — 174,5 млн руб., финансирование — из областного бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит оснастить инженерно-техническими средствами четыре мостовых сооружения третьей категории:

путепровод через проезд по территории ОЭЗ «Липецк»

через железную дорогу (км 13+127),

через проезд по ОЭЗ (км 13+723 и км 14+016),

через автодорогу Липецк — Грязи (км 14+562).

Работы необходимо выполнить в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Развитие — Липецк». Срок исполнения контракта — 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 августа.

Неделей ранее агентство в рамках аукциона объявило о поиске подрядчика на защиту 11 мостов и путепроводов на местных автодорогах от «актов незаконного вмешательства» (включая путепроводы, указанные в новой закупке) за 76 млн руб.

В апреле тамбовское ООО «Подразделение транспортной безопасности "Восток"» Андрея Козлова и Анатолия Маренкова стало подрядчиком по защите 14 мостов и путепроводов в Липецкой области от таких же «актов». Контракт стоил 119,2 млн руб.

Анна Швечикова