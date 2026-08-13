Мячом о стеклянную стену

Самыми востребованными спорттоварами первой половины 2026 года стали элементы экипировки для падела — спортивного занятия, набирающего популярность среди россиян. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида активности увеличились в пять раз, а на некоторых площадках — даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Кроме того, для этих игр сейчас в крупных российских городах активно создается инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года на маркетплейсах резко выросли продажи товаров для падела. По данным Ozon, спрос на принадлежности для этой игры сильно обогнал по темпам роста спортивные товары в целом.

Так, за этот период продажи мячей и ракеток увеличились в 5–5,3 раза год к году.

Для сравнения: в первой половине этого года продажи всех спорттоваров на онлайн-площадке выросли только вдвое.

В Wildberries отмечают рост продаж мячей для падела в январе—июне этого года более чем в шесть раз год к году, ракеток — более чем в девять раз за аналогичный период. В «Яндекс Маркете» с начала января по конец июля количество покупок ракеток для падела выросло в 3,5 раза, а мячей — в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, как отмечают в Wildberries, средний чек на этот инвентарь снизился на 13–26%, что связано с увеличением ассортимента в этой категории.

В Ozon популярность таких товаров связывают с тем, что падел не требует сложного инвентаря и усиленных тренировок. Этот вид активности сочетает элементы тенниса и сквоша. Игра проходит на уменьшенном закрытом или открытом корте со стеклянными стенами. Как правило, в падел играют парами, используя специальные короткие ракетки без струн и мягкие мячи.

Виды спорта с использованием ракетки на протяжении последнего года остаются самым динамичным направлением спортивной категории, считает председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

По оценкам крупных розничных игроков, спрос на товары для тенниса и падела за этот период вырос более чем вдвое и опережает среднерыночную динамику, а наиболее активные покупатели такого инвентаря — потребители в возрасте от 30 до 45 лет.

От классического тенниса падел отличается простотой обучения, поясняет гендиректор сети магазинов спорттоваров «Кант» Максим Виноградов. По его словам, время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на два-три года, после чего спрос нормализуется. «Так, например, некоторое время назад было со скейтбордами и лонгбордами»,— добавляет господин Виноградов. По его прогнозам, активный рост продаж товаров для падела продолжится и в следующем году.

Как отмечает Станислав Богданов, сейчас и сами площадки для занятия паделом становятся более доступными, что стимулирует продажи сопутствующих спорттоваров. По оценке Федерации падела России, к концу лета 2026 года число кортов уже превышает 1 тыс., а количество клубов превышает 270 штук. К 2030 году количество кортов в России может превысить 2 тыс., что будет сопровождаться дальнейшим ростом числа игроков и клубов, считают в федерации.

По оценке FitnessData, площадки для падела являются одними из лидеров по чистой прибыли: средние значения, по опросам операторов, составляют 35%, что почти втрое выше, чем у фитнес-клубов без бассейнов, и в 1,6 раза выше, чем у фитнес-студий.

Это связано с меньшими затратами на оплату труда персонала и аренду, считают в FitnessData. При этом средняя стоимость часа аренды корта составляет 3,4 тыс. руб., а в Москве может достигать 4,2 тыс. руб.

Сооснователь сервиса «МойФитнес.рф» Владимир Волошин считает, что дополнительными факторами роста продаж товаров для падела стали активный маркетинг и продвижение этого вида спортивной активности через известных спортсменов. При этом, заключает он, по мере насыщения рынка спрос может снизиться как на новые площадки, так и на сами товары из-за отсутствия прямых поставок из-за рубежа качественного инвентаря.

Алина Мигачёва, Василий Берзин