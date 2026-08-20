Развязку у «Калины» в Екатеринбурге откроют в сентябре

Основные работы на дорожной развязке у завода «Калина» в Екатеринбурге завершатся в сентябре, тогда же полностью откроется автомобильное движение. Задачу закончить работы к этому сроку перед подрядчиком поставил мэр Алексей Орлов, о чем он сообщил в своих соцсетях.

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В ноябре планируется завершить благоустройство. «Строительство развязки у "Калины" — сложнейший и самый крупный инфраструктурный проект, реализуемый в Екатеринбурге. Весь объем разделен на пять этапов. Лично оценил темпы, посетив стройплощадку»,— рассказал господин Орлов.

Строительство развязки у концерна «Калина» началось в 2022 году, им занимается компания «АльмакорГруп». В ходе строительства из-за долгов в отношении компании начали процедуру банкротства. Завершить строительство должны были еще в декабре 2024 года. Два месяца назад Алексей Орлов говорил, что закончить работы планировалось в октябре.

Ирина Пичурина