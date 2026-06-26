Развязку у «Калины» в Екатеринбурге планируют открыть в октябре

Работы на развязке у концерна «Калина» в Екатеринбурге полностью завершат к концу года, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Однако движение по мосту запустят уже в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция дорожной развязки возле концерна «Калина»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Реконструкция дорожной развязки возле концерна «Калина»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Несмотря на все сложности с подрядной организацией, поскольку там введено внешнее наблюдение, практически в ручном режиме, с привлечением других подрядных организаций все работы ведутся в графике, объект полностью обеспечен финансированием»,— сказал мэр.

Строительство развязки у концерна «Калина» началось в 2022 году, им занимается компания «АльмакорГруп». В ходе строительства из-за долгов в отношении компании начали процедуру банкротства. Завершить строительство должны были еще в декабре 2024 года.

Анна Капустина