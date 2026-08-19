Лантратова: Россия и Украина обменялись ранеными военнослужащими

Среди возвращенных Украиной 103 российских военнопленных 31 человек ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Обмен состоялся 19 августа при посредничестве ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Во время обмена омбудсмен встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они обменялись списками пропавших без вести, а также письмами для военных, которые еще находятся в плену с обеих сторон. Помимо этого удалось наладить сбор информации для подтверждения трудового стажа и оформления справок.

«И что очень важно, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека... Они в разном состоянии (здоровья.—"Ъ")»,— рассказала госпожа Лантратова журналистам.

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103». Возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии. В предыдущий раз обмен военнопленными Россия и Украина провели 26 июня. На прошлой неделе Яна Лантратова опубликовала список из 273 военнослужащих ВСУ для обмена.