Минобороны России: ОАЭ помогли вернуть 103 военнослужащих из плена ВСУ

Власти ОАЭ оказали посреднические усилия гуманитарного характера при организации очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщили в российском Минобороны. Сегодня ВС РФ и ВСУ провели обмен по формуле «103 на 103».

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«Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, — уточнили в ведомстве. — С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова». После того как военнослужащим окажут медицинскую и психологическую помощь, их доставят на родину для прохождения реабилитации.

РИА «Новости» сообщают, что во время обмена на белорусско-украинской границе прошла встреча госпожи Лантратовой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.