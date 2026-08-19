Минобороны России: ОАЭ помогли вернуть 103 военнослужащих из плена ВСУ
Власти ОАЭ оказали посреднические усилия гуманитарного характера при организации очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщили в российском Минобороны. Сегодня ВС РФ и ВСУ провели обмен по формуле «103 на 103».
«Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, — уточнили в ведомстве. — С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова». После того как военнослужащим окажут медицинскую и психологическую помощь, их доставят на родину для прохождения реабилитации.
РИА «Новости» сообщают, что во время обмена на белорусско-украинской границе прошла встреча госпожи Лантратовой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
ОАЭ ранее уже выступали посредниками в обменах военнопленными между Россией и Украиной. Так, 5 февраля 2026 года при их участии и США был осуществлен обмен 157 российских военнослужащих на 157 военнослужащих ВСУ, а также возвращены трое жителей Курской области. До этого, 30 декабря 2024 года, ОАЭ выступили посредником в обмене 150 российских военнослужащих на 150 украинских военнопленных. В августе 2025 года при посредничестве ОАЭ из украинского плена вернулись 84 российских военнослужащих.