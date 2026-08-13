Лантратова опубликовала новый список из 273 военнослужащих ВСУ для обмена

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военнопленных для обмена. По ее словам, большинство из них находятся на территории России с 2022 года. Россия готова передать их в любое время, подчеркнула омбудсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госпожа Лантратова напомнила, что накануне опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона, по ее словам, отказывается забирать. Последний обмен военнопленными Россия и Украина провели 26 июня.