Решетников назвал сроки возобновления прямых рейсов между Россией и Мьянмой

Запуск прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой запланирован на октябрь, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, у стран есть большие перспективы туристического сотрудничества.

«Да, пока цифры достаточно скромные. У нас Мьянму посещают порядка 4 тыс. российских туристов в год. Потенциал существенно больше. И здесь надо отметить, что с января у нас заработал безвизовый режим между нашими странами»,— сказал господин Решетников. Он добавил, что возобновление прямых рейсов во время туристического сезона в Мьянме станет дополнительным стимулом для развития партнерства двух стран.

Министр экономики уточнил, что российские туроператоры формируют пакетные предложения, чтобы за поездку можно было посетить не только Мьянму, но и одну из соседних стран.

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение в сентябре 2023 года после 30-летнего перерыва. Полеты выполняла по маршруту Янгон—Мандалай—Новосибирск авиакомпания Myanmar Airways International. В 2025 году авиасообщение между двумя странами приостановили из-за непопулярности направления.