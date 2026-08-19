«РИА Новости»: в Египте освободили подозреваемого в домогательствах россиянина

Заподозренный в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу после оплаты залога в $395, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, «в координации с компетентными органами» для россиянина забронировали номер в отеле, пока он не покинет Египет.

Россиянина задержали в августе в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе. Причиной стала жалоба местной жительницы: она заявила, что мужчина упал на нее в гостинице из-за того, что был сильно пьян. Изначально ему назначили залог в размере 10 тыс. лир (около $200), но позднее сумму увеличили. Суд оправдал россиянина, но египетская прокуратура подала апелляцию. Она была отклонена.