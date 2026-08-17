В посольстве России рассказали подробности о задержании россиянина в Египте

Гражданин России был задержан в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе, рассказали ТАСС в посольстве РФ в Каире. Задержанного обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе.

«Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с компетентными египетскими ведомствами и родственниками нашего соотечественника»,— заверили в диппредставительстве.

О задержании россиянина стало известно 17 августа. С. А. Миронов был помещен под арест. Как конкретно он нарушил египетские законы, пока неизвестно.