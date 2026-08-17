В посольстве России рассказали подробности о задержании россиянина в Египте
Гражданин России был задержан в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе, рассказали ТАСС в посольстве РФ в Каире. Задержанного обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе.
«Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с компетентными египетскими ведомствами и родственниками нашего соотечественника»,— заверили в диппредставительстве.
О задержании россиянина стало известно 17 августа. С. А. Миронов был помещен под арест. Как конкретно он нарушил египетские законы, пока неизвестно.
Задержанного в Египте гражданина России С. А. Миронова обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе, при этом российские дипломаты рассчитывают, что по итогам разбирательства обвинения будут сняты и он сможет вернуться в Россию. В январе 2026 года трое россиян, пропавших в Шарм-эш-Шейхе и Каире, были найдены в египетской полиции. Власти Египта активно сотрудничали с российским посольством для установления их местонахождения и возвращения в Россию.
Ранее, в 2022 году, сотрудники посольства России в Каире направляли ноту в МИД Египта в связи с задержанием российского фотографа Арсения Семеного, у которого произошел конфликт с местными жителями Каира. Тогда ему также была оказана консульская поддержка, медицинская помощь и обеспечены лекарствами и едой. В 2025 году полиция Сингапура задержала россиянина по запросу США, обвиняемого в кибермошенничестве, и американская сторона планировала добиться его экстрадиции.