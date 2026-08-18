Задержанного в Египте россиянина отпустят после уплаты залога
Задержанный в Шарм-эм-Шейхе российский турист Сергей Миронов будет отпущен на свободу после того, как заплатит залог в размере 10 тыс. лир. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат россиянина Али аш-Шейх.
Сергея Миронова задержали 17 августа в отеле Renaissance. Его обвиняли в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Мужчину поместили под арест. По данным «РИА Новости», россиянина задержали после заявления египтянки. Та утверждала, что мужчина упал на нее в гостинице, из-за того, что был сильно пьян.
Сегодня суд в Египте оправдал россиянина по основному перечню выдвинутых в его адрес обвинений и назначил штраф около $200 (примерно 10 тыс. лир). Прокуратура египетской провинции Южный Синай подала апелляцию.
16 августа 2026 года в Шарм-эш-Шейхе египетские власти задержали гражданина России С. А. Миронова по обвинению в нарушении норм ислама, о чем сообщало «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Египте. Российские дипломаты поддерживают связь с египетскими властями и родственниками задержанного, ожидая снятия обвинений и возвращения россиянина на родину.
В январе 2026 года российское посольство в Египте сообщало о розыске троих россиян из Екатеринбурга, которые прибыли в Шарм-эш-Шейх, отправились в Каир и перестали выходить на связь с родственниками. Позже они были найдены в египетской полиции.
В мае 2023 года в Египте был задержан российский спортивный блогер Алексей Смольянинов за нарушение правил пребывания, о чем также сообщало «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Каире.