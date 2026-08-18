Задержанного в Египте россиянина отпустят после уплаты залога

Задержанный в Шарм-эм-Шейхе российский турист Сергей Миронов будет отпущен на свободу после того, как заплатит залог в размере 10 тыс. лир. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат россиянина Али аш-Шейх.

Сергея Миронова задержали 17 августа в отеле Renaissance. Его обвиняли в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Мужчину поместили под арест. По данным «РИА Новости», россиянина задержали после заявления египтянки. Та утверждала, что мужчина упал на нее в гостинице, из-за того, что был сильно пьян.

Сегодня суд в Египте оправдал россиянина по основному перечню выдвинутых в его адрес обвинений и назначил штраф около $200 (примерно 10 тыс. лир). Прокуратура египетской провинции Южный Синай подала апелляцию.