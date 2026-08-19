Два лота готовят к торгам в районе деревни Ольгино Нижнего Новгорода в 2026 году

Областной спецзастройщик «Дирекция по строительству» планирует до конца 2026 года выставить еще два лота под комплексное развитие территории (КРТ) в Новинском сельсовете Нижнего Новгорода. Этими площадками уже активно интересуются потенциальные инвесторы, рассказал замглавы регионального минграда Михаил Генин на заседании комитета заксобрания по градостроительному развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Совокупно в рамках проектов КРТ незастроенных территорий в районе деревни Ольгино и поселка Новинки за 15 лет планируют построить 5 млн кв. м жилья на 150 тыс. человек. Операторами двух крупных площадок выступают Дом.РФ и «Дирекция по строительству».

Всего на этой территории к реализации запланировано 10 контуров, часть из них уже в работе «Дирекции по строительству», ГК «Кронверк», СЗ «Спика» («Статус», бывший Glorax). Также проекты КРТ планируют начать «Старт-Строй» и АО «Меритон».

Михаил Генин напомнил, что в Новинках было 4,5 тыс. обманутых дольщиков: «Откуда они появились? Восемь застройщиков зашло. Не обанкротился только один, который просто строить не начал. Но отсутствие инфраструктуры какой-либо не позволило развиваться этой территории».

Сейчас инфраструктуру для масштабной застройки проводят за счет госбюджета. С помощью механизма инфраструктурных облигаций 5,9 млрд руб. предусмотрено на электроэнергетику, 5,5 млрд руб. — на водоснабжение и водоотведение, 4 млрд руб. — на теплоснабжение.

Ирина Швецова