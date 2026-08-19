Два лота готовят к торгам в районе деревни Ольгино Нижнего Новгорода в 2026 году
Областной спецзастройщик «Дирекция по строительству» планирует до конца 2026 года выставить еще два лота под комплексное развитие территории (КРТ) в Новинском сельсовете Нижнего Новгорода. Этими площадками уже активно интересуются потенциальные инвесторы, рассказал замглавы регионального минграда Михаил Генин на заседании комитета заксобрания по градостроительному развитию.
Фото: Минград Нижегородской области
Совокупно в рамках проектов КРТ незастроенных территорий в районе деревни Ольгино и поселка Новинки за 15 лет планируют построить 5 млн кв. м жилья на 150 тыс. человек. Операторами двух крупных площадок выступают Дом.РФ и «Дирекция по строительству».
Всего на этой территории к реализации запланировано 10 контуров, часть из них уже в работе «Дирекции по строительству», ГК «Кронверк», СЗ «Спика» («Статус», бывший Glorax). Также проекты КРТ планируют начать «Старт-Строй» и АО «Меритон».
Михаил Генин напомнил, что в Новинках было 4,5 тыс. обманутых дольщиков: «Откуда они появились? Восемь застройщиков зашло. Не обанкротился только один, который просто строить не начал. Но отсутствие инфраструктуры какой-либо не позволило развиваться этой территории».
Сейчас инфраструктуру для масштабной застройки проводят за счет госбюджета. С помощью механизма инфраструктурных облигаций 5,9 млрд руб. предусмотрено на электроэнергетику, 5,5 млрд руб. — на водоснабжение и водоотведение, 4 млрд руб. — на теплоснабжение.