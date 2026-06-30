«Кронверк» начал разработку проекта комплексного развития территорий в Новинках

Саратовская группа компаний «Кронверк» и правительство Нижегородской области начали разрабатывать проект КРТ в Новинках. Там планируется возвести 1,6 млн кв. м. жилья на территории 201,3 га. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Кронверк» Фото: ГК «Кронверк»

Девелопер планирует начать осваивать площадку в конце 2026 — начале 2027 года, отмечается в сообщении. Сейчас идет проектирование полного цикла с разработкой мастер-плана. В рамках КРТ в Новинках построят шесть детских садов, три школы, пожарное депо, детскую поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. За счет бюджетных средств уже построены школа, детский сад и взрослая поликлиника, уточнили в правительстве. Остальную инфраструктуру обеспечит инвестор и передаст ее в областную и муниципальную собственность.

Новый квартал объединит дома жилого комплекса «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса. Как писал «Ъ-Приволжье», группа компаний «Кронверк» выиграла торги по КРТ в декабре 2025 года через аффилированное московское ООО «Управление недвижимостью и отелями» (УНО) как единственный участник за 2,52 млрд руб. Ранее эти 85 участков выставляли на торги в виде шести отдельных лотов общей начальной стоимостью 3,6 млрд руб., но претендентов за такую стоимость не нашлось.

Владимир Зубарев