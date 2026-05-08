На коммунальные сети в нижегородских Новинках выделят 9,6 млрд рублей

Нижегородская область получит через «Дом.РФ» 9,55 млрд руб. инфраструктурных облигаций на строительство коммунальных сетей в районе деревень Ольгино и Новинки в Нижнем Новгороде, где планируется масштабное жилищное строительство. Заявку региона одобрили на правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Финансирование направят на строительство теплоэнергетической инфраструктуры, сетей водоснабжения и водоотведения, ливневок и локальных очистных сооружений. Теплоэнергетическую инфраструктуру рассчитывают построить до конца 2034 года, остальную — до конца 2028 года.

В правительстве напомнили, что на этой территории планируется строительство 7 млн кв. м жилья для 250 тыс. жителей.

Как писал «Ъ-Приволжье», на строительство энергосетей в этом районе выделили 5,9 млрд руб. инфраструктурных облигаций

Галина Шамберина