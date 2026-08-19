РБК: банки попросили о послаблениях при выдаче россиянам займов по биометрии

У российских микрофинансовых организаций (МФО) возникли проблемы при выдаче онлайн-займов с обязательной биометрией клиентов. Ее правила необходимо упростить. Это следует из письма Нацсовета финансового рынка (НСФР) в Банк России, с которым ознакомился РБК.

Нацсовет попросил регулятор разрешить МФО проводить дистанционную идентификацию потенциальных заемщиков только по лицу, без использования голосовой биометрии. В ЦБ подтвердили РБК получение письма. Регулятор сообщил, что рассмотрит его в установленном порядке.

По закону при выдаче онлайн-займов кредиторы должны проводить идентификацию клиентов, используя набор биометрических персональных данных — лицо и голос. В письме НСФР приводит данные Единой биометрической системы (ЕБС) по состоянию на 20 июля. Согласно им, в системе всего было 92,1 млн записей биометрических персональных данных россиян. Голосовая модальность содержалась примерно в 9,9 млн из них (около 10,7%).

В ЕБС используются три основных типа биометрии: «подтвержденная», «стандартная» и «упрощенная». Чем выше уровень, тем больше услуг становится доступно. Выдача онлайн-займов возможна, если клиент сдал «подтвержденную» или «стандартную» биометрию. Еще одной проблемой участники рынка называют технические сложности со сбором полного комплекта биометрических данных о клиенте.

«Процедура записи голосового образца при сборе биометрии требует от клиента нахождения в звукоизолированном помещении и надиктовывания определенной последовательности цифр»,— указано в письме.

На качество записи, в частности, влияют уровень фонового шума, качество связи и оборудования и временные ограничения клиента. В НСФР считают, что из-за этого ухудшается качество записи голоса и, как следствие, растет число неудачных регистраций в ЕБС. В обращении участники рынка также указали на развитие технологий синтеза речи и клонирования голоса. Отказ от обязательной проверки голоса не снизит безопасность биометрической идентификации, считают в Нацсовете.

В апреле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о требовании подтверждать личность через ЕБС. С 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний (МФК) вступило в силу требование об идентификации при получении онлайн-займов. В том же месяце глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков заявил, что регулятор может отложить санкции в отношении МФК за выдачу займов без использования биометрии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биометром займы не измерить».