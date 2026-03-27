ЦБ пока не будет наказывать МФК за выдачу займов без биометрии

Центробанк РФ рассматривает возможность пока не применять наказания к микрофинансовым компаниям (МФК) за выдачу займов без использования биометрии. Об этом сообщил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. Требование об идентификации клиента с помощью единой биометрической системы (ЕБС) при выдаче онлайн-займов вступило в силу для МФК с 1 марта. Однако «Ъ» узнал, что пока ни одна МФК не подключилась к ЕБС.

«Как мне представляется, давайте я от себя буду лично говорить: и система сама по себе технически не готова, и... база не наполнена достаточным количеством клиентов»,— сообщил господин Кочетков (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что в таких условиях взыскания не должны применяться, если компании сделали все возможное для выполнения закона.

По словам господина Кочеткова, инициативу об отсрочке поддержали многие структурные подразделения Центробанка. «Надеемся в самое ближайшее время обсудить этот вопрос с председателем»,— сообщил Илья Кочетков. Однако он призвал рынок в любом случае готовиться к требованиям об идентификации, поскольку единая биометрическая система (ЕБС) «точно совершенно будет».

Президент Владимир Путин подписал закон о требовании подтверждать личность через ЕБС в апреле 2025 года. С 1 марта 2026 года для МФК вступило в силу требование об идентификации при получении онлайн-займов. Однако, как узнал «Ъ», к 27 марта ни одна из МФК к ЕБС ни напрямую, ни через банк подключена не была. Некоторые организации меняют статус на микрокредитные компании (МКК), к которым требования по использованию биометрии отложены. Другим МФК приходится приостанавливать выдачу займов.

