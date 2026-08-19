Российская армия поразила резервуары с ГСМ в порту Черноморск и сухогруз в море

Российские военнослужащие 19 августа поразили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ в порту Черноморск. Также вечером 18 августа был атакован сухогруз с военным грузом в море, сообщило Минобороны России. Удары были нанесены при помощи БПЛА.

7 августа Минобороны России отчиталось о поражении резервуаров с ГСМ в порту «Южный». 9 августа вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для ВСУ вблизи порта Одесса.