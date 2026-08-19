Российская армия поразила резервуары с ГСМ в порту Черноморск и сухогруз в море
Российские военнослужащие 19 августа поразили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ в порту Черноморск. Также вечером 18 августа был атакован сухогруз с военным грузом в море, сообщило Минобороны России. Удары были нанесены при помощи БПЛА.
7 августа Минобороны России отчиталось о поражении резервуаров с ГСМ в порту «Южный». 9 августа вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для ВСУ вблизи порта Одесса.
Министерство обороны России с начала августа 2026 года ежедневно отчитывается об ударах по украинским портам, поражая суда, склады горючего, военного имущества и беспилотников. Например, 17 августа 2026 года российские военнослужащие атаковали сухогруз с вооружением и боеприпасами для ВСУ в порту Одесса, а также судно с военными грузами в порту Николаев.
5 августа 2026 года Вооруженные силы России поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы, которые, по данным Минобороны РФ, осуществляли доставку грузов военного назначения. Днем ранее, 4 августа 2026 года, российские дроны атаковали четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море.