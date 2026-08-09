ВС РФ поразили резервуары с горючим для ВСУ вблизи порта Одесса

Вооруженные Силы России поразили склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военного имущества ВСУ в порту Черноморск. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«(Поражены. — “Ъ”) в порту Черноморск склады горюче-смазочных материалов и военного имущества», — отметили в ведомстве.

ВС России поразили в Белярах и Новых Белярах в 27-28 км от порта Одесса резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии. Минобороны отчиталось и об ударах по складам ГСМ и военного имущества, а также по портовому перевалочному комплексу в этом же порту. ВС РФ наносили удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные поразили склады ВСУ с беспилотниками, комплектующими и оборудованием РЭБ в Харьковской области. Удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.