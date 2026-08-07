Минобороны России отчиталось о поражении резервуаров с ГСМ в порту «Южный»

Вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по морской инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В порту «Южный» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В Черном море под удар попали два сухогруза. Ведомство считает, что объекты и суда использовались в интересах ВСУ.

Минобороны регулярно сообщает об ударах портам и судам Украины. Сегодня утром ведомство отчиталось об атаке на три украинских судна с военными грузами.