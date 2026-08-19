«Единая Россия» заняла 1 место в бюллетене на выборах в свердловское заксобрание

«Единая Россия» заняла первую строчку в бюллетене на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области по единому округу в результате жеребьевки в избирательной комиссии региона. Участие в ней приняли представители от всех шести партий, кандидаты от которых были допущены до голосования 18-20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Места в бюллетене распределили следующим образом:

1. «Единая Россия»;

2. «Яблоко»;

3. ЛДПР;

4. «Справедливая Россия»;

5. КПРФ;

6. «Новые люди».

«В таком же порядке партии будут представлены на информационном плакате, который будет размещен на каждом избирательном участке»,— добавили в избиркоме.

Ранее «Единая Россия» также заняла первое место в бюллетене на выборах в Госдуму РФ по федеральному округу и в представительные органы соседних для Свердловской области регионов — в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Тюменскую областную думу по единому округу.

Всего облизбирком допустил до выборов в свердловское заксобрание 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся. Кандидатуры всех девяти самовыдвиженцев и 70 политиков партии «Родина», планировавших избраться по единому округу, были отклонены. Руководители оппозиционных фракций заявили «Ъ-Урал», что хотят увеличить число своих представителей с 16 до 21, оставив «Единой России» не более 29 мест из 50. По мнению эксперта, один мандат у парламентской оппозиции может забрать кандидат от «Яблока».

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев