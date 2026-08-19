В Кузбассе медведица с медвежонком напала на рыбака

В районе Междуреченска (Кузбасс) медведица напала на рыбака. Пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает Кузбасский клинический центр медицины катастроф (ККЦМК).

Предварительно установлено, что медведица с медвежонком атаковала мужчину в нескольких километрах от туристического приюта «Рубановский». Ему удалось отбиться от зверя и самостоятельно дойти до приюта, где ему помогли туристы. Пострадавшего эвакуировали вертолетом санавиации.

Отстрел хищника не проводился, так как он скрылся в лесу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Междуреченска.

Александра Стрелкова