Венесуэла подписала соглашения о нефтедобыче с двумя американскими компаниями

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после чего руководство страной перешло к Дельси Родригес, которая выразила заинтересованность в сотрудничестве с США. После этого события президент США Дональд Трамп неоднократно призывал западные компании возобновить инвестиции в Венесуэлу. Власти США выдали две генеральные лицензии, позволяющие крупным энергетическим корпорациям осуществлять уже запущенные проекты в Венесуэле и другим компаниям заключать контракты на новые инвестиции в нефтегазовую отрасль страны, но эти разрешения не распространяются на компании из России, Китая и Ирана. До этого, в декабре 2025 года, президент США Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

В марте 2026 года в Венесуэле побывал министр внутренних дел США Даг Бергам, который также возглавляет Национальный совет по энергетическому превосходству в США, и встретился с представителями более чем 20 американских горнодобывающих и минеральных компаний, а также планировал встретиться с представителями нефтегазовых компаний для обсуждения расширения вложений в отрасль. Британская нефтегазовая компания Shell в марте 2026 года также подписала соглашения с правительством Венесуэлы о добыче природного газа на шельфе и добыче нефти и газа на суше. В апреле 2026 года испанская нефтегазовая компания Repsol заключила соглашение с правительством Венесуэлы, которое позволило ей вернуть контроль над нефтяными активами в стране. В августе 2026 года BP сообщила о возвращении в Венесуэлу, получив лицензию на разработку второй очереди газового месторождения Лоран.

В январе 2026 года уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что республика должна перейти от статуса страны с крупнейшими в мире запасами нефти к крупнейшему мировому производителю, и для этого в 2026 году будут привлечены $1,4 млрд инвестиций. В 2025 году инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы составили $900 млн, и страна заключила 29 контрактов на долевое участие в нефтедобыче. В мае 2026 года The New York Times сообщала, что американская Exxon Mobil ведет переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле, и сделка могла быть объявлена до конца мая, предусматривая подписание контрактов на добычу нефти на шести месторождениях. В августе 2026 года США выдали индийской государственной нефтегазовой компании ONGC лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы.