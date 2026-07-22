FT: США получили $13 млрд от продажи венесуэльской нефти
После получения в январе контроля за экспортом венесуэльской нефти власти США получили около $13 млрд поступлений от ее продажи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.
Опрошенные FT аналитики напоминают, что доходы от нефти составляют около четверти ВВП Венесуэлы, и ожидалось, что ослабление санкций окажет существенное положительное влияние на экономику. Однако эксперты указывают на то, что признаки восстановления экономики Венесуэлы пока еще не очень заметны, и связывают это с тем, что США не возвращают все доходы от нефти в Венесуэлу.
«Вторжение Трампа в Венесуэлу с самого начала было связано с нефтью, властью и коррупцией. При этом миллиарды долларов нефтяных доходов Венесуэлы контролировались администрацией Трампа без прозрачности и гарантий»,— заявил в интервью Financial Times конгрессмен от Демократической партии США Хоакин Кастро.
Правительство Венесуэлы создало веб-сайт для отслеживания доходов от продажи нефти американским компаниям, но пока там только одна запись — мартовский перевод $300 млн. 21 июля на заседании в Конгрессе США Мария Эльвира Салазар, представляющая Республиканскую партию, призвала к публикации отчетов о венесуэльских средствах.
Как отмечает FT, судьба средств от продажи венесуэльской нефти стала еще более актуальной после двух разрушительных землетрясений 24 июня. По оценкам ООН, экономический ущерб составил около $37 млрд.
Власти США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке, частично сняв санкции с Каракаса. Средства от продажи поступают на счета, контролируемые США, и будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению американского правительства. США заявляли, что наращивают добычу нефти и газа, при этом импорт российских углеводородов могут заместить канадской, колумбийской и эквадорской нефтью.
Санкции США в отношении венесуэльской нефтяной отрасли были введены в 2019 году и нанесли значительный ущерб экономике Венесуэлы. В марте 2024 года вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что потери ВВП страны из-за санкций составили около $700 млрд, из которых $232 млрд приходятся на нефтяную промышленность. В зарубежных банках было заморожено более $22 млрд, принадлежащих Венесуэле.
В условиях санкционного режима США выдавали генеральные лицензии, разрешающие экспорт венесуэльской нефти и нефтепродуктов в США, а также инвестиции в инфраструктуру нефтяных промыслов. При этом российским, иранским и китайским компаниям доступ на венесуэльский нефтяной рынок был закрыт. Предполагается, что доходы от продажи нефти будут направлены на гуманитарные нужды, выплаты госслужащим и поддержание критической инфраструктуры.