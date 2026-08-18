США разрешили Индии инвестировать в добычу нефти в Венесуэле

США выдали индийской государственной нефтегазовой компании ONGC лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы. Это ослабит санкционные ограничения, ограничивавшие работу ONGC в стране, сообщает The Times of India.

Лицензию выдало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Финансовый директор ONGC Анупам Агарвал заявил, что компания сможет осуществлять инвестиции в Венесуэле «с меньшими ограничениями». «Теперь у нас есть полная свобода работать над проектом в Венесуэле, потому что ранее мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями. Эти риски остались позади»,— рассказал он на конференции с инвесторами.

Издание отмечает, что получение лицензии может помочь ONGC решить финансовые проблемы, связанные с ее активами в Венесуэле. Это в том числе позволит компании вернуть уже заработанные дивиденды в размере более $500 млн. В компании добавили, что «проявляют особый интерес» к мелководным и наземным месторождениям в стране. ONGC оценивает запасы нефти в Венесуэле на уровне около 303 млрд баррелей.

Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Руководство Венесуэлой перешло к его заместителю — Дельси Родригес, которая говорила о заинтересованности в сотрудничестве с США. В мае The New York Times сообщала, что американская Exxon Mobil ведет переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле.

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