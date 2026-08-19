Минздрав расширил список должностей для медсестер

Минздрав внес изменения в перечень должностей для медсестер и фельдшеров. В него добавили участковую медсестру и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Обновленный список вступит в силу с 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Для медсестер и фельдшеров доступны должности заведующих здравпунктом и кабинетом медицинской профилактики. Человек с образованием по лабораторной диагностике может стать главным лаборантом. Также предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой и стерилизационной медсестры.

Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. На этой должности фельдшеры обязаны повышать квалификацию по соответствующей специальности не реже одного раза в пять лет.

С 1 сентября в штатном расписании медорганизаций не будет нескольких специалистов. В частности, из перечня уберут врачей-сексологов, микологов, протезистов, подростковых участковых психиатров и зубных врачей.

О ситуации в российской медицине — в материале «Ъ» «Наставникам не хватает ставок».