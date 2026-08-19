Минздрав расширил список должностей для медсестер
Минздрав внес изменения в перечень должностей для медсестер и фельдшеров. В него добавили участковую медсестру и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Обновленный список вступит в силу с 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Для медсестер и фельдшеров доступны должности заведующих здравпунктом и кабинетом медицинской профилактики. Человек с образованием по лабораторной диагностике может стать главным лаборантом. Также предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой и стерилизационной медсестры.
Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. На этой должности фельдшеры обязаны повышать квалификацию по соответствующей специальности не реже одного раза в пять лет.
С 1 сентября в штатном расписании медорганизаций не будет нескольких специалистов. В частности, из перечня уберут врачей-сексологов, микологов, протезистов, подростковых участковых психиатров и зубных врачей.
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С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновленные порядки выдачи медицинских справок и заключений, что позволит не только пациентам, но и их близким родственникам, включая братьев и сестер, получать эти документы. Эти изменения, утвержденные приказом Минздрава, сделают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан.
Помимо этого, с 1 сентября российские фельдшеры также получат расширенные полномочия в области психиатрии и наркологии, что позволит им оказывать первичную доврачебную помощь в случае отсутствия врача психиатра-нарколога в медицинской организации. Это изменение направлено на повышение доступности помощи, особенно в небольших населенных пунктах и регионах с кадровым дефицитом.
Минздрав также ранее предложил ввести с 1 сентября 2026 года 11 новых медицинских специальностей, таких как нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия, медицинская логопедия и нейропсихология. При этом ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими, включая врача-сексолога, диабетолога, подросткового терапевта и психиатра, а также городского врача-педиатра и энтомолога.