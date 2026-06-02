Как изменится перечень должностей медицинских работников
С 1 сентября 2026 года в штатном расписании медорганизаций не будет:
— врачей-сексологов,
— акушеров-гинекологов цехового врачебного участка,
— диабетологов,
— микологов,
— лаборантов,
— лабораторных микологов,
— протезистов,
— городских педиатров,
— подростковых участковых психиатров,
— психиатров-наркологов участковых,
— сурдологов-протезистов,
— подростковых терапевтов,
— зубных врачей.
С 1 сентября 2028 года в штатном расписании медорганизаций не будет:
— врачей-бактериологов,
— врачей-вирусологов,
— паразитологов.
С 1 сентября 2026 года в штатном расписании медорганизаций появятся:
— врачи по медицине здорового долголетия,
— врачи физической и реабилитационной медицины,
— врачи — медицинские микробиологи,
— медицинские логопеды,
— психологи,
— специалисты по физической реабилитации и по эргореабилитации,
— медсестры по медреабилитации,
— специалисты по оказанию медицинской помощи обучающимся,
— нутрициологи.