Как изменится перечень должностей медицинских работников

С 1 сентября 2026 года в штатном расписании медорганизаций не будет:

— врачей-сексологов,

— акушеров-гинекологов цехового врачебного участка,

— диабетологов,

— микологов,

— лаборантов,

— лабораторных микологов,

— протезистов,

— городских педиатров,

— подростковых участковых психиатров,

— психиатров-наркологов участковых,

— сурдологов-протезистов,

— подростковых терапевтов,

— зубных врачей.

С 1 сентября 2028 года в штатном расписании медорганизаций не будет:

— врачей-бактериологов,

— врачей-вирусологов,

— паразитологов.

С 1 сентября 2026 года в штатном расписании медорганизаций появятся:

— врачи по медицине здорового долголетия,

— врачи физической и реабилитационной медицины,

— врачи — медицинские микробиологи,

— медицинские логопеды,

— психологи,

— специалисты по физической реабилитации и по эргореабилитации,

— медсестры по медреабилитации,

— специалисты по оказанию медицинской помощи обучающимся,

— нутрициологи.