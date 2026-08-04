Наставникам не хватает ставок

Почти 70% практикующих врачей готовы курировать работу выпускников медвузов, устроившихся на работу в больницы и поликлиники. 39% респондентов согласны взять на себя функции кураторов исключительно при условии «справедливой компенсации». 16% «скорее не готовы» учить начинающих медиков, полностью не готовы — 10%. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Актион Медицина» совместно с соцсетью «Врачи РФ». Для развития института наставничества, поясняет Минздрав, регионы должны разработать нормативные акты, в которых пропишут порядок оплаты работы кураторов. Ряд субъектов уже сделали это: в некоторых наставник получает 5 тыс. руб. в месяц, в других — 10–50% от оклада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сервис «Актион Медицина» совместно с соцсетью «Врачи РФ» предоставил “Ъ” результаты опроса о развитии института наставничества в здравоохранении, проведенного среди 597 врачей государственной и частной медицины. Исследование показало, что 67% врачей готовы к наставничеству: 17% из них «безусловно» готовы взять шефство над начинающим медиком, 39% — при условии «справедливой доплаты», а 11% — при условии доплаты и нематериального поощрения. «Справедливой» формой вознаграждения 52,4% опрошенных считают прибавку в размере 20–50% от зарплаты, 32,7% — доплату в сочетании с нематериальными поощрениями (например, дополнительные дни отпуска или обучение), 23,3% — только нематериальные поощрения. 19,1% ответили, что им достаточно прибавки в размере 10–20% от зарплаты, а 4,4% — 5–10% (можно было дать несколько вариантов ответа).

Институт наставничества для выпускников медвузов заработал 1 марта 2026 года, когда начал действовать соответствующий федеральный закон. Наставником может стать медицинский работник с опытом работы не менее пяти лет. Работа куратором является добровольной, поясняли в Минздраве, и оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом. Единых правил оплаты нового вида деятельности не существует.

«Скорее не готовы» быть кураторами у начинающих медиков 16% опрошенных, полностью не готовы — 10%, показал опрос. Среди препятствий для наставничества 56,3% респондентов отметили высокую загрузку на работе и нехватку времени, 44,6% — недостаточное материальное стимулирование, 36,5% — отсутствие методической поддержки, 26% — нежелание молодых специалистов учиться и низкую мотивацию.

Вопрос, кто и на каких условиях будет обучать молодых специалистов, до сих пор остается открытым, говорит президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин. «В крупных городах и хороших клиниках, возможно, что-то и получится, но в последнее время интерес к обучению новичков резко упал. Некоторые хирурги вообще не хотят воспитывать конкурентов — такие случаи встречаются все чаще,— говорит эксперт.— Также неясно, откуда на наставников возьмутся средства, которых и так катастрофически не хватает. Очевидно, что для этого придется забрать деньги у кого-то другого».

“Ъ” попросил Минздрав прокомментировать исследование. В пресс-службе ведомства повторили тезис о том, что работа наставника является добровольной и оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом. Сейчас, рассказали в ведомстве, в субъектах РФ ведутся «работы по включению выплат за наставничество в региональные нормативные правовые акты, регулирующие системы оплаты труда медицинских работников».

«Система наставничества для выпускников медицинских специальностей только запускается, и правоприменительная практика в настоящее время лишь начинает формироваться»,— отметили в Минздраве.

В минздраве Московской области “Ъ” рассказали, что система наставничества в регионе существует с 2022 года: кураторы регулярно проходят обучение, в 2026 году заработали новые программы повышения квалификации по вопросам наставничества. Кураторы получают ежемесячно 5 тыс. руб. за каждого обучаемого, предусмотрены и нематериальные формы поощрения. В качестве примера подмосковный минздрав приводит конкурс «Лучший наставник в здравоохранении Московской области». Отличившиеся медработники могут быть представлены к разным наградам, включая знак отличия «За наставничество» и награду Минздрава РФ «За наставничество в здравоохранении». В правительстве Белгородской области “Ъ” сообщили об увеличении в июле 2026 года размера оплаты труда наставника с 5% до 10% от должностного оклада. Сейчас, по данным регионального минздрава, 1,5 тыс. медиков в области являются наставниками для начинающих врачей. По данным минздрава Тамбовской области, выплаты за наставничество в госучреждениях варьируются от 10% до 50% от оклада.

Наталья Костарнова; Сергей Толмачев, Воронеж