Суд зарегистрировал апелляцию Лерчек на приговор

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляцию блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) на ее приговор. В конце июля ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных переводах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в суд также поступили жалобы от представителей гособвинения. Защита блогера настаивает на отсутствии состава преступления, просит отменить решение суда первой инстанции и полностью оправдать подзащитную либо смягчить наказание.

Прокуратура намерена добиваться увеличения условного срока с пяти до шести лет, а также продления запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

Кроме условного лишения свободы, в конце июля Лерчек назначили штраф 763,5 млн руб. и запретили администрировать интернет-ресурсы и продвигать свой бренд в сети. Чекалина не признала вину и лично подала жалобу 14 августа.

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