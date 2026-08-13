Пашинян: диверсификация экспорта продолжится даже при снятии ограничений России

Армения не изменит курс на диверсификацию экспортных рынков даже в случае полного снятия Россией всех ограничений на ввоз продукции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы так или иначе должны наши отношения диверсифицировать, и даже если на все 100% будут открыты, то есть вернемся к тому изначальному состоянию, от этого наша повестка не поменяется. Сегодня на заседании я заявил, что это проблема — когда наш импорт или экспорт могут быть по большей части зависимы от одного звена», — сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по ТАСС).

Армения уже предпринимает практические шаги в этом направлении. Правительство активизировало переговоры с ЕС, который пообещал экстренную помощь в €50 млн для поддержки экспортеров в случае создания «необоснованных препятствий». Кроме того, Ереван получил доступ к железной дороге Ахалкалак-Карс, что открывает новые логистические маршруты. Параллельно Пашинян подтвердил приверженность союзническим обязательствам в рамках ЕАЭС, пообещав решать все спорные вопросы с Москвой «без нервов» и в конструктивном ключе.