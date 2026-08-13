Пашинян: диверсификация экспорта продолжится даже при снятии ограничений России
Армения не изменит курс на диверсификацию экспортных рынков даже в случае полного снятия Россией всех ограничений на ввоз продукции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Мы так или иначе должны наши отношения диверсифицировать, и даже если на все 100% будут открыты, то есть вернемся к тому изначальному состоянию, от этого наша повестка не поменяется. Сегодня на заседании я заявил, что это проблема — когда наш импорт или экспорт могут быть по большей части зависимы от одного звена», — сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по ТАСС).
Армения уже предпринимает практические шаги в этом направлении. Правительство активизировало переговоры с ЕС, который пообещал экстренную помощь в €50 млн для поддержки экспортеров в случае создания «необоснованных препятствий». Кроме того, Ереван получил доступ к железной дороге Ахалкалак-Карс, что открывает новые логистические маршруты. Параллельно Пашинян подтвердил приверженность союзническим обязательствам в рамках ЕАЭС, пообещав решать все спорные вопросы с Москвой «без нервов» и в конструктивном ключе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС одним из внешнеполитических приоритетов страны, что найдет отражение в программе нового правительства, которое ему доверено возглавить. Он отметил, что в отношениях Армении с Евросоюзом нет обязательств, которые могли бы противоречить статусу страны в ЕАЭС, и сотрудничество с третьими странами не должно восприниматься как игра с нулевой суммой.
Господин Пашинян признаёт, что одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, но закон о начале вступления в Евросоюз нацелен на «создание альтернативы» для страны. Он также заявил, что не хочет разрывать договор концессии на армянские железные дороги с Россией, но это препятствует интеграции Армении в международную транспортную сеть.
В июле 2026 года Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к скорейшему снятию ограничений на экспорт армянских товаров на российский рынок, подчеркнув, что эти меры противоречат договорно-правовой базе и положениям ЕАЭС. Армянский премьер также заявлял, что «эпоха отсутствия альтернатив закончилась» и предупреждал о «начале конца ЕАЭС», если вопрос экспортных ограничений против Армении не решится.