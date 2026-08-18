Регоператор исчезает, мусор остается

Прекращение деятельности регионального оператора второй зоны по вывозу отходов грозит мусорным коллапсом Ульяновску и ближайшим районам. Ранее суд расторг договор аренды участка под полигон для ТБО, заключенный компанией «Контракт плюс» с минимущества региона по его требованию. О причинах расторжения ведомство не сообщало. Владелец компании и ее бывший соучредитель задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве. Обвиняемые вину не признают, их защита отмечает, что никаких конкретных фактов инкриминируемого преступления в обвинительном заключении нет. Чиновники регионального минЖКХ утверждают, что ситуация под контролем и функции обращения с ТКО в этой зоне будут временно переданы новому регоператору. Эксперты считают, что чиновники «упустили ситуацию», и поиск нового регоператора потребует времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», владелец и директор «Контракта плюс» Андрей Полежаев еще 3 августа был задержан силовиками. Ему и бывшему соучредителю компании Олегу Полетаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Обвиняемые вину не признают. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Источник, близкий к УМВД, пояснил «Ъ», что уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Следствие считает, что обвиняемые отправляли в региональное агентство по тарифам отчеты с завышенными данными затрат и незаконно получили около 300 млн руб.

Адвокат Андрея Полежаева Александр Мордвинов рассказал «Ъ», что текст обвинения не содержит никаких конкретных данных об обстоятельствах инкриминируемого преступления. «Мы даже не можем понять, что конкретно, по мнению следствия, совершили обвиняемые. К тому же ранее со стороны агентства или других надзорных органов никаких претензий не было»,— отметил адвокат.

Неделю назад ООО «Контракт плюс» известило правительство региона и региональное минЖКХ о том, что с 19 августа прекращает работу как региональный оператор второй зоны террсхемы обращения с ТКО Ульяновской области. В компании пояснили, что вынуждены это сделать в связи с тем, что по суду были лишены прав на использование земельного участка под полигон ТКО, стали размещать отходы на временных площадках, но в связи с истечением предельных сроков такого размещения Росприроднадзор с 20 августа аннулировал лицензию регоператора.

ООО «Контракт плюс» осуществляет вывоз мусора из Железнодорожного и Засвияжского районов Ульяновска, кроме того, в его зону входят Сенгилеевский и Тереньгульский районы, часть Ульяновского района и город Новоульяновск. По итогам 2025 года компания имела выручку 488,6 тыс. руб. и чистую прибыль 1,9 млн руб.

Полигон «Контракта плюс» был самым большим в регионе, его мощности позволили бы принимать ТКО до 2044 года.

В октябре 2025 года по иску регионального минимущества «Контракт плюс» был лишен права дальнейшей аренды земельного участка под полигоном ТКО. Министерство без объяснения причин потребовало обязать компанию освободить земельный участок площадью 300 тыс. кв. м (1,3 км севернее села Большие Ключищи), провести его рекультивацию и вернуть минимущества. Суд согласился, что арендодатель вправе в одностороннем порядке заявить о немотивированном отказе от договора. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

Кроме того, ранее облсуд признал частично недействующей региональную террсхему обращения с ТКО, указав на необходимость закрытия полигона «Контракта плюс», потому что он находится в шестой приаэродромной подзоне, и нет достоверных данных об орнитологической безопасности для самолетов. В компании заявили, что имеют все необходимые экспертные заключения, подтверждающие возможность работы, но было поздно — решение суда по иску минимущества о лишении участка вступило в силу.

Сейчас Арбитражный суд Ульяновской области рассматривает иск регионального минЖКХ к «Контракту плюс» о лишении статуса регоператора (очередное заседание назначено на 8 сентября).

В июле владелец и директор «Контракта плюс» Андрей Полежаев направил губернатору региона обращение, в котором предупредил, что в связи со сложившейся ситуацией может случиться мусорный коллапс, и чтобы его не допустить, необходимо срочно принимать меры: пересмотреть позиции минЖКХ и дать возможность «Контракту плюс» работать в качестве регоператора с вывозом ТКО на другие полигоны либо срочно подбирать нового регоператора по резервной схеме. Это обращение было рассмотрено в профильном министерстве на рабочем совещании, но, как отмечено в протоколе, решений не было, «информация принята к сведению».

К минЖКХ на запрос «Ъ» о том, что намерено предпринять министерство для недопущения мусорного коллапса, ответили, что «ситуация с вывозом ТКО в зоне обслуживания регоператора “Контракт Плюс” находится на контроле правительства Ульяновской области», и пояснили, что «законодательством предусмотрен механизм присвоения статуса временного регоператора», который будет запущен, «если регоператор прекратит работу по вывозу ТКО. На вопросы, кого планируют на роль временного регоператора, в какие сроки будет реализована замена, в ведомстве не ответили.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Денис Седов сказал «Ъ», что озабочен создавшейся ситуацией. Неделю назад по его инициативе прошло еще одно совещание в министерстве по этому поводу, на котором говорилось об имеющемся плане минЖКХ, «однако никакой конкретики не было». «Между тем для привлечения временного регоператора потребуется определенный переходный период, который может затянуться, а вывоз ТКО прекратится уже завтра. Я уже сегодня буду уточнять, где проект соглашения с временным регоператором и какими будут действия минЖКХ завтра»,— добавил депутат. По его мнению, временным регоператором, согласно положениям террсхемы, следует выбрать компанию ближайшей зоны, а это либо первая зона (регоператор «Горкомхоз» и полигон «Центрэкотех»), либо третья (регоператор «УК Экостандарт»).

Однако еще в октябре прошлого года на совещании в минЖКХ «Центрэкотех» и «УК Экостандарт» заявили, что отказываются принимать дополнительные потоки, поскольку «ни у кого нет таких мощностей», и они физически не справятся с такими объемами (к тому же, «Центрэкотех» имеет право заниматься только сортировкой и переработкой ТКО, у него нет лицензии на захоронение отходов). Во вторник в «УК Экостандарт» подтвердили «Ъ», что «остались на прежней позиции». Владельцы «Горкомхоза» и «Центрэкотеха» отказались от комментариев, сославшись на плохую слышимость.

Советник губернатора по вопросам экологии Лев Левитас заметил в беседе с «Ъ», что к «Контракту плюс» были претензии по исполнению обязательств, «но вина в создавшейся ситуации полностью лежит на чиновниках минЖКХ». «Они упустили ситуацию. К тому же, по мнению экспертов, пока суд не примет решение о лишении “Контракта плюс” статуса регоператора, туда не имеет права зайти ни одна другая компания. Поэтому, вполне возможно, завтра будет коллапс. Исполнять некому. Операторы первой и второй зоны захлебнутся, везти мусор на пятую зону невозможно из-за больших расстояний»,— предположил господин Левитас.

В чем были причины отказа «Контракту плюс» в аренде земли, с которого и началось развитие неблагоприятной ситуации, в региональном минимущества пояснить не смогли.

Сергей Титов, Ульяновск