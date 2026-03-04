Земля необъяснимая

Суд обязал ульяновского регоператора «Контракт плюс» (вторая зона террсхемы обращения с ТКО Ульяновской области) вернуть в распоряжение регионального минимущества земельный участок, используемый под полигон и переработку отходов. Апелляционная инстанция в минувший вторник подтвердила решение Арбитражного суда Ульяновской области. Регоператору предписано вернуть арендуемый земельный участок в течение шести месяцев, предварительно проведя на нем за свой счет рекультивацию. В минимущества ответили «Ъ», что у них нет оснований для заключения нового договора с «Контракт плюс», не объясняя конкретных причин этого. Регоператор с таким решением не согласен, называет иск минимущества «парком абсурда» и намерен обжаловать решение суда в кассационной инстанции. Эксперты считают, что перспективы у регоператора с учетом ряда непредвиденных ошибок не очень хорошие, и ему надо договариваться с правительством региона.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) во вторник отказал ульяновскому регоператору ООО «Контракт плюс» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области по иску регионального минимущества. Это следует из размещенной в картотеке арбитражного суда информации об объявленной резолютивной части: оставить решение Арбитражного суда Ульяновской области без изменения, апелляционную жалобу ООО «Контракт плюс» — без удовлетворения.

В октябре минувшего года Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск регионального минимущества к ООО «Контракт плюс», обязав регоператора вернуть в госсобственность арендуемый под полигон ТКО участок земли 73:19:073801:230 площадью 300 тыс. кв. м, который использовался под профильную деятельность. До этого в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу разработать и утвердить проект рекультивации земельного участка, а в течение шести месяцев провести рекультивацию участка и передать его в распоряжение минимущества.

Фактически это может привести к прекращению деятельности компании «Контракт плюс» как регоператора.

Суд в своем решении указал, что срок аренды по договору, заключенному в 2008 году истек в 2020 году. Далее деятельность арендатора продолжилась, в связи с чем можно считать договор продленным на неопределенный срок, в то же время суд признал, что арендатор вправе в одностороннем порядке заявить о немотивированном отказе от договора.

В качестве третьих лиц по этому делу в процессе участвовали минЖКХ и минприроды региона.

Как пояснили в региональном минимущества в ответе на запрос «Ъ», иск связан с тем, что «с марта 2015 года внесены изменения в земельное законодательство, в соответствии с которыми договоры аренды не продлеваются, а заключаются исключительные новые договоры на общих основаниях», однако «основания для заключения нового договора аренды с “Контракт плюс” без проведения торгов отсутствовали».

В министерстве также отмечают, что при подготовке искового заявления от минЖКХ «была получена информация об исключении из государственной программы места размещения полигона отходов, расположенного на земельном участке, предоставленном ранее в аренду “Контракт Плюс”». Судя по всему, имеется в виду необходимость исполнения региональным минЖКХ вступившего в силу решения Ульяновского областного суда, признавшего региональную террсхему по обращению с отходами недействительной в части невключения туда полигона «Симбирской экологической компании», и включения при этом переполненного кузоватовского полигона ООО «Уют» и полигона компании «Контракт плюс», находящегося в шестой приаэродромной подзоне в связи с отсутствием доказанных данных об орнитологической безопасности для самолетов (однако в материалах суда этого аргумента нет). Какие у ведомства конкретно веские причины лишения регоператора участка и полигона ТКО, в минимущества не объяснили. Также не ответили, какой будет дальнейшая судьба изъятого участка, отметив, что «вопрос о дальнейшем использовании земельного участка и введении его в гражданский оборот будет рассмотрен министерством после его возврата в рекультивированном состоянии».

Региональное минЖКХ (террсхема обращения с ТКО входит в сферу деятельности министерства) в суде поддержало требования минимущества. Однако выяснить позицию минЖКХ о причинах ликвидации полигона ТКО, а также перспективы дальнейшей деятельности регоператора не удалось — на запрос «Ъ» министерство не ответило, министр Андрей Головко был по своему телефону недоступен.

Исполнительный директор ООО «Контракт плюс» Андрей Полежаев с решением суда не согласен и отметил, что компания будет готовить кассационную жалобу. По его словам, своим иском региональное минимущества «создало театр абсурда». Он считает, что до принятия решения кассационной инстанцией придется решение суда исполнять, однако пока полигон остается в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО), «а что дальше минЖКХ будет делать с этой землей, пока непонятно». Он полагает, что компания пока продолжит деятельность регоператора, но если запретят вывозить ТКО на этот полигон, будет вести переговоры о вывозе отходов на другие полигоны региона. В то же время господин Полежаев отмечает, что в исследуемых судом документах «были противоречия». По утвержденному изначальному проекту полигона срок его эксплуатации должен составлять 36 лет. Кроме того, в августе 2022 года губернатор издавал распоряжение о выделении этого участка снова под полигон «Контракту плюс», однако «по непонятным причинам минимущества выходит вдруг с иском, предварительно задним числом аннулировав это распоряжение губернатора». «Никто нам не говорит, зачем надо изъять эти земли. И это в то время, когда правительство РФ поддерживает мысль, что надо использовать до конца существующие полигоны, а не плодить новые. А у нас до 2044 года еще хватает места под использование. Совершенно непонятно, почему все в один голос ополчились на нас»,— сказал руководитель регоператора. Он также заметил, что компания не согласна с решением Ульяновского областного суда об исключении их полигона из террсхемы, и готовит кассационную жалобу, «поскольку экспертизы официальных аккредитованных организаций показали, что орнитологической опасности нет».

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин отмечает, что, когда у арендатора нет серьезных нарушений по арендуемому имуществу, всегда договоры продляются. Но, по его словам, в данной ситуации у «Контракта плюс» не очень твердые позиции «и не очень радужные перспективы», и если у минимущества и минЖКХ возникло желание закрыть полигон, то отстоять его регоператору будет сложно. Кроме того, считает эксперт, «Контракту плюс» непросто будет сохранить статус регоператора, если ему не позволят вывозить отходы на другие полигоны или сами полигоны откажутся от приема отходов, поскольку это будет противоречить действующей террсхеме. Также, по мнению Александра Каплина, с решением суда возникает сложная и опасная ситуация: платежи за ТКО будут продолжать поступать регоператору, а тому будет некуда вывозить отходы. И в этой ситуации «Контракту плюс» лучше всего пойти на переговоры и заключение какого-то мирового соглашения с правительством Ульяновской области, заключил эксперт.

