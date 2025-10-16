Потоки мусора шли не туда

Апелляционная инстанция согласилась с выводами Ульяновского областного суда, признавшего незаконность региональной террсхемы обращения с отходами в части направления потоков на полигоны, которые не должны принимать мусор: один — из-за переполненности, другой — из-за нахождения в приаэродромной зоне. Фактически предписано произвести перенаправление потоков, в том числе на новый полигон компании «СимбЭК» в Новоспасском районе, с которой региональное минЖКХ в давнем конфликте. Остальные полигоны отказываются принимать на себя дополнительные потоки, утверждая, что не справятся с ними. Эксперты считают, что правительство региона само создало проблему, не желая контактировать с «СимбЭК» и вовремя расшивать болевые точки террсхемы.

Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород), рассмотрев апелляционные жалобы минЖКХ и строительства Ульяновской области и «Симбирской экологической компании» (ООО «СимбЭК», Новоспасский район Ульяновской области, владельцы — нижегородские предприниматели) оставил в силе решение Ульяновского областного суда.

Ранее «Ъ» сообщал, что Ульяновский областной суд частично удовлетворил иск «СимбЭК» к минЖКХ и облправительству о незаконности новой террсхемы обращения с отходами. Компания просила признать недействующими схемы потоков отходов, в которые не был включен полигон «СимбЭК» с объектом предварительной сортировки, имеющий всю необходимую разрешительную документацию. При этом, отмечал истец, в террсхему были «незаконно включены» объекты обращения с ТКО, обслуживаемые компаниями «Уют», «Центр экологических технологий», «Контракт плюс», «УК Экостандарт» и «Горкомхоз», у которых, по мнению истца, имеется целый ряд нарушений. Кроме того, полигон компании «Уют» фактически переполнен, а полигон компании «Контракт плюс» находится в шестой подзоне приаэродромной территории, что запрещено, поскольку полигон является местом привлечения птиц, которые могут попасть в двигатели самолетов.

Облсуд согласился с доводами «СимбЭК», признав незаконным невключение полигона компании «СимбЭК» в схему потоков ТКО и, наоборот, включение в схемы потоков полигонов «Уют» и «Контракт плюс», указав на переполненность «Уюта» и (основываясь на выводах орнитологов) на «критическое» скопление птиц у полигона «Контракт плюс». В остальных требованиям истцу было отказано. Фактически решением облсуда предписано прекратить направление потоков ТКО на «Уют» и «Контракт плюс», а также направить потоки отходов на оставшиеся действующие полигоны, в том числе на полигон «СимбЭК». И минЖКХ, и «СимбЭК» подали апелляционные жалобы. Министерство указывало, что облсуд превысил свои полномочия, конкретно указав на необходимость перенаправления потоков, что является прерогативой министерства. Компания «СимбЭК» настаивала на удовлетворении остальных требований иска. Апелляционный суд отказал в удовлетворении требований апелляционных жалоб и согласился с решением облсуда. С этого дня решение суда вступило в законную силу. Это означает, что будет направлен исполнительный лист, и судебные приставы начнут требовать исполнения решения. В случае неоднократного неисполнения решения суда вопреки требованиям судебных приставов службой судебных приставов может быть инициировано возбуждение уголовного дела в отношении причастных к неисполнению чиновников (ч.2 ст. 315 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

В компании «Контракт плюс» «Ъ» сказали, что с решением апелляционной инстанции не согласны, и они имеют необходимые экспертизы, чтобы доказать орнитологическую безопасность, в связи с чем обязательно обжалуют решение в кассационной инстанции, «вплоть до Верховного суда».

МинЖКХ уже имело намерения разработать новую террсхему обращения с ТКО, о чем в ЕИС «Закупки» 3 октября была размещена информация о проведении электронного аукциона на право заключения контракта по разработке террсхемы с начальной ценой 7 млн руб., однако 13 октября заказчик разместил извещение об отмене аукциона без указания причин отмены.

По данным «Ъ», в среду в правительстве региона состоялось срочное совещание по проблемам террсхемы, связанным с решением апелляционного суда. Речь шла о вариантах перенаправления потоков ТКО и использования учтенной в террсхеме резервной схемы потоков. Однако, по данным источников «Ъ», никакого решения принято не было в связи с тем, что владельцы действующих полигонов заявили, что они отказываются принимать перенаправленные к ним дополнительные потоки отходов, поскольку «ни у кого нет таких мощностей», и они физически не справятся с такими объемами. Почему при этом не решался вопрос направления потоков непосредственно на пустующий полигон «СимбЭК», неизвестно.

Как ранее неоднократно сообщал «Ъ», фактически начиная с 2017 года, когда «СимбЭК», дойдя до Верховного суда, добилась признания недействующей первой схемы обращения с ТКО, в которой не были учтены ее интересы, компания находится в состоянии постоянного конфликта с профильным министерством.

Ряд наблюдателей считают, что ситуация может грозить мусорным коллапсом.

Экс-глава регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин полагает, что облправительство сможет избежать коллапса и найти решение с наименьшими потерями, «хотя неблагоприятные последствия как для регоператоров, так и для граждан, вероятно, все равно будут». «В этой ситуации любой шаг министерства будет связан с нарушением закона, и чиновникам придется искать вариант наименьших нарушений и последствий»,— заметил господин Каплин, пояснив, что, пока «СимбЭК» не включен в террсхему, то и потоки на него направлять нельзя. «И как им сейчас выходить из этой ситуации, чтобы не нарушить права участников рынка и населения, — большая проблема», — сказал господин Каплин. Он полагает, что проблема создана самими чиновниками, «которые ранее пускали ситуацию на самотек, надеясь, что потихоньку само утрясется, при этом не желая решать проблемы с “СимбЭК”». «Давно им надо было занять активную позицию по регулированию этого рынка, а не дистанцироваться»,— добавил эколог.

И.о. министра ЖКХ и строительства Андрей Головко сказал «Ъ», что пока хотел бы воздержаться от комментариев, «поскольку однозначно еще ничего не решено», но отметил, что часть потоков предполагается перенаправить на полигон «СимбЭК», контакты с руководством компании налажены, а законодательство позволяет внести такие временные изменения. «Мы сейчас все делаем, чтобы не допустить ухудшения ситуации»,— добавил глава министерства.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Денис Седов сказал, что опасная ситуация по обращению с отходами будет обязательно рассмотрена на ближайшем заседании комитета. Он отметил, что удивлен тем, что даже не был приглашен на совещание по проблеме. «Профильное министерство должно было заранее подготовиться к такому решению суда и проработать резервные маршруты, чтобы не допустить коллапса. И им необходимо было давно начать выстраивать контакты с владельцами полигона Новоспасского района, чтобы сформировать взаимовыгодные условия взаимодействия»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск