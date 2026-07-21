Зона попала в мусорный пат

Глава компании «Контракт плюс» (регоператор 2-й зоны по обращению с отходами) направил обращение губернатору Ульяновской области Алексею Русских, сообщив об угрозе мусорного коллапса во 2-й зоне региональной террсхемы обращения с ТКО и патовой ситуации, сложившейся после удовлетворения иска минимущества. Ранее минимущества через суд без объяснения причин потребовало от регоператора прекратить арендные отношения и вернуть участок земли под полигоном ТКО, проведя его полную рекультивацию. «Контракт плюс» заявляет, что средств на рекультивацию у компании нет, а без регоператора необслуживаемый полигон становится опасным. В региональном минимущества отмечают, что пока не знают, каким может быть выход из сложившейся ситуации. Эксперты считают, что правительство региона еще во времена губернаторства Сергея Морозова само создало условия такой ситуации, и для выхода из нее требуются серьезные, кардинальные и продуманные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В понедельник, 20 июля, состоялось первое заседание Арбитражного суда по иску минЖКХ и строительства Ульяновской области к ООО «Контракт плюс» о лишении компании статуса регоператора 2-й зоны региональной террсхемы обращения с ТКО. По данным «Ъ», министерство обосновывает свое требование тем, что компания не исполняет ряд своих обязанностей регоператора, ответчик это отрицает, отмечая, что ни одного акта о нарушениях им выставлено не было. Рассмотрение дела по существу отложено до 17 августа.

Напомним, ранее, в октябре 2025 года, по иску регионального минимущества «Контракт плюс» был лишен права дальнейшей аренды земельного участка под полигоном ТКО. Министерство требовало обязать компанию освободить земельный участок площадью 300 тыс. кв. м (1,3 км севернее села Большие Ключищи), в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу разработать проект рекультивации, а в течение полугода провести рекультивацию участка и передать его в минимущества. Причины требований в иске не указывались. Суд удовлетворил иск в полном объеме, отметив в своем решении, что арендодатель вправе в одностороннем порядке заявить о немотивированном отказе от договора. «Контракт плюс» пытался обжаловать решение, но оно устояло в апелляционной (в марте этого года) и кассационной (в июне) инстанциях. 10 июля этого года регоператор подал кассационную жалобу в Верховный суд, считая лишение его права аренды незаконным.

Полигон ТКО компании «Контракт плюс» считается самым большим по вместимости из полигонов региона. Согласно проекту, его мощности рассчитаны на прием ТКО до 2044 года.

В конце июня глава компании Андрей Полежаев направил губернатору Ульяновской области Алексею Русских обращение, в котором сообщил о решении суда по изъятию у регоператора участка с полигоном и иске минЖКХ о лишении статуса регоператора, отметив, что возникает ситуация правовой неопределенности и угроза мусорного коллапса. Он сообщил, что после изъятия полигона компания могла бы продолжать исполнять функции регоператора, вывозя ТКО на другие полигоны, однако регоператоры других полигонов отказались от приема этих дополнительных потоков мусора «в связи с отсутствием необходимых мощностей», и это будет означать, что мусор будет вывозить некуда. Господин Полежаев заявил, что в такой ситуации осуществление компанией функций регоператора становится невозможным, и чтобы предотвратить возможный мусорный коллапс, компания готова «незамедлительно и во внесудебном порядке» передать функции регоператора зоны № 2 новому региональному оператору, о чем просит содействия со стороны главы региона.

В то же время он отметил, что исполнить решение суда о рекультивации полигона компания не в состоянии без привлечения «колоссальных бюджетных средств», и досрочное закрытие полигона, который мог бы работать до 2044 года, приведет к появлению объекта, угрожающего безопасности населения. Господин Полежаев предложил два варианта выхода из ситуации: либо передать полигон новому регоператору, либо пересмотреть позиции минимущества и минЖКХ, позволив компании продолжить работу в качестве регоператора и передать ей в аренду этот участок на 15 лет, в течение которых «Контракт плюс» сможет также провести рекультивацию через производство из ТКО технических грунтов.

В беседе с «Ъ» Андрей Полежаев сказал, что «у компании нет средств на рекультивацию объекта». По его словам, «их и не может быть», поскольку в тариф эти деньги не закладывались, а на давние и неоднократные обращения компании о необходимости включения в тариф расходов на будущую рекультивацию региональное агентство по тарифам отвечало отказом. В то же время брошенный без рекультавации полигон становится опасным объектом, «да и чиновники не могут принять объект в нерекультивированном состоянии». В то же время в региональном бюджете средств на такую рекультивацию нет, потому что на это требуются очень большие деньги (стоимость рекультивации полигона «Красный Яр» под Ульяновском, который в шесть раз меньше, чем у «Контракт плюс», — 456,3 млн руб. — “Ъ”). «В итоге — патовая ситуация. Я не знаю, что будет со мной. Если я перестану вывозить мусор, ко мне уже завтра придет прокурор. Но меня сейчас беспокоит, что случится в будущем. А это бомба замедленного действия. Сейчас, пока мы продолжаем работать на полигоне и осуществляем пересыпку, опасности нет, но если все это бросить, возникнут подземные пожары, задыхаться будут не только Большие Ключищи, но и Ульяновск»,— отметил директор «Контракта плюс». Он также отметил, что возникла правовая коллизия: проводить рекультивацию или поручать ее постороннему исполнителю, даже если бы и были на это средства, он уже не может, поскольку уже лишен права аренды.

Судя по всему, губернатор на обращение отреагировал. Состоялось уже два рабочих совещания минимущества и минЖКХ с участием Андрея Полежаева (последнее состоялось 17 июля), но ни к какому конкретному решению чиновники так и не пришли.

Получить комментарии нового министра ЖКХ и строительства Алексея Тюркина, а также профильного вице-премьера Руслана Хайрудинова в понедельник не удалось. На запросы «Ъ» они не ответили, вице-премьер в течение дня по своему телефону был недоступен.

Профильный замминистра имущественных отношений Владимир Смирнов признал в беседе с «Ъ», что «ситуация непростая», но отметил, что «ни тот, ни другой вариант из предложенных компанией не подходят» и «надо еще думать, искать выходы». Объяснить, по какой причине «Контракт плюс» лишен аренды земельного участка, он не смог.

Советник губернатора по экологии Лев Левитас считает, что в ситуации с «Контрактом плюс» «все плохо». «Никто не знает причин, почему у них отняли участок. Проблема есть, и она будет еще больше»,— сказал господин Левитас, заметив, что никому из регоператоров не закладывают в тариф средства на рекультивацию, и «все кончится тем, что и другие полигоны потом придется рекультивировать за счет федеральных средств». Лев Левитас полагает, что стоимость рекультивации полигона компании «Контракт плюс» может обойтись бюджету в сумму от 500 млн руб. до 1 млрд руб. Он считает, что проблема была заложена ранее самими же органами исполнительной власти (система обращения с ТКО сложилась при прежнем губернаторе Сергее Морозове. — “Ъ”), о чем он «уже предупреждал профильные ведомства». «Нужны кардинальные и продуманные административные решения»,— сказал советник губернатора.

Сергей Титов, Ульяновск