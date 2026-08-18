Советник министра транспорта РФ ушел с поста после уголовного обвинения в Азербайджане
Советник министра транспорта России Алексей Чадаев ушел с должности после того, как МВД Азербайджана объявило его в розыск по обвинениям в призывах к терроризму и нарушении территориальной целостности страны. Об этом он написал в Telegram-канале.
Претензии со стороны азербайджанских властей возникли после выхода эпизодов программы «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов», в которой принимал участие Алексей Чадаев.
Господин Чадаев назвал все свои заявления, сделанные во время подкастов или в блоге, личной оценкой. Хотя он глубоко погружен в темы БПЛА, технологического суверенитета и связанных с этим политических процессов. При этом экс-советник министра транспорта не считает правильным, когда такие высказывания сказываются на взаимодействии государств и создают препятствия для совместной работы.
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что участники передачи призывали к насильственному свержению конституционного строя в Азербайджане и нарушению его территориальной целостности (281.2 УК РА), а также разжигали национальную ненависть (283.2.1 УК РА). Уголовные дела возбудили также против журналиста Ивана Князева и политического комментатора Семена Уралова.
После инцидента МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, выразив протест из-за «провокационных, оскорбительных и угрожающих» заявлений в адрес республики в российском медийном поле.
18 августа 2026 года МИД Азербайджана выразил решительный протест послу России Михаилу Евдокимову из-за «провокационных, оскорбительных и угрожающих» заявлений в адрес республики в российском медийном пространстве. Азербайджанский МИД также призвал Россию принять меры для прекращения подобной риторики, ссылаясь на заявления, сделанные в эфире проекта «Чистота понимания» на YouTube.
За день до этого, 17 августа, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех россиян, включая советника главы Минтранса Алексея Чадаева, телеведущего Ивана Князева и политолога Семена Уралова, по обвинению в призывах к терроризму и нарушению территориальной целостности страны. По версии азербайджанских властей, в программе «Чистота понимания» они призывали к насильственному свержению конституционного строя и разжиганию национальной ненависти. Заочный арест был вынесен Семену Уралову, Ивану Князеву и Алексею Чадаеву.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, 18 августа 2026 года заявила о недружественных нарративах в информполе Азербайджана, но отметила, что заявления россиян, объявленных Баку в розыск, не отражают подход Москвы. Россия готова обеспечить своим гражданам защиту их законных прав и интересов.