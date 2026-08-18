Советник министра транспорта РФ ушел с поста после уголовного обвинения в Азербайджане

Советник министра транспорта России Алексей Чадаев ушел с должности после того, как МВД Азербайджана объявило его в розыск по обвинениям в призывах к терроризму и нарушении территориальной целостности страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

Претензии со стороны азербайджанских властей возникли после выхода эпизодов программы «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов», в которой принимал участие Алексей Чадаев.

Господин Чадаев назвал все свои заявления, сделанные во время подкастов или в блоге, личной оценкой. Хотя он глубоко погружен в темы БПЛА, технологического суверенитета и связанных с этим политических процессов. При этом экс-советник министра транспорта не считает правильным, когда такие высказывания сказываются на взаимодействии государств и создают препятствия для совместной работы.

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что участники передачи призывали к насильственному свержению конституционного строя в Азербайджане и нарушению его территориальной целостности (281.2 УК РА), а также разжигали национальную ненависть (283.2.1 УК РА). Уголовные дела возбудили также против журналиста Ивана Князева и политического комментатора Семена Уралова.

После инцидента МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, выразив протест из-за «провокационных, оскорбительных и угрожающих» заявлений в адрес республики в российском медийном поле.