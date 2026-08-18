Посла России вызвали в МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительный протест из-за «провокационных, оскорбительных и угрожающих» заявлений в адрес республики в российском медийном пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Серьезную обеспокоенность вызывает продолжение аналогичной риторики в еще более жесткой форме, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны пресечь подобную деятельность и обсуждение этого вопроса на различных политических уровнях»,— говорится в заявлении ведомства. Азербайджанский МИД призвал российскую сторону принять меры для прекращения подобной риторики.

В заявлении ведомство ссылается в том числе на заявления, сделанные в эфире проекта «Чистота понимания» на YouTube. Накануне Генпрокуратура Азербайджана обвинила участников проекта российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и насильственному изменению территориальной целостности страны. В выпуске они, в частности, говорили о том, что постсоветские страны по-прежнему должны подчиняться законодательству РФ как правопреемника СССР.

Лусине Баласян