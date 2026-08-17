Азербайджан объявил в розыск трех россиян по обвинению в призывах к терроризму

Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех россиян по обвинению в призывах к терроризму и нарушении территориальной целостности страны, сообщает издание «Азертадж» со ссылкой на ведомство. Речь идет о ведущем канала «Москва 24» Иване Князеве, политическом комментаторе Семене Уралове и советнике главы Минтранса России Алексее Чадаеве.

По данным Генпрокуратуры, 14 июля в программе «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов» трое россиян призывали к насильственному свержению конституционного строя в Азербайджане и нарушению его территориальной целостности (281.2 УК РА), а также разжигали национальную ненависть (283.2.1 УК РА). В вышедшем 13 августа эпизоде той же программы они высказывали идеи о физическом уничтожении отдельных граждан Азербайджана, что квалифицируется как призыв к терроризму (214.2 УК РА), утверждает Генпрокуратура.

В отношении трех россиян возбуждены уголовные дела. Суд заочно арестовал Семена Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева. Генпрокуратура предпринимает меры для организации их международного розыска по каналам Интерпола, указано в публикации.