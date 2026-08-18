Новый терминал аэропорта Барнаула запустили в тестовом режиме

Новый терминал аэропорта Барнаула запущен в тестовом режиме. С 19 августа все внутренние рейсы будут выполняться на территории этого комплекса, сообщает пресс-служба минтранса Алтайского края.

«Все службы проводят финальную проверку технологических и производственных процессов, работы оборудования, а также взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении. Сроки действия тестового режима не уточняются.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года глава Алтайского края Виктор Томенко сообщал о том, что первых пассажиров новый терминал аэропорта Барнаула примет в начале 2026 года. Ранее министр транспорта региона Андрей Подолян говорил, что новый терминал будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года.

Строительство объекта началось в ноябре 2023 года. Общая площадь трехэтажного здания составит около 10 тыс. кв. м, размер действующего терминала — 4,5 тыс. кв. м. Он сможет принимать свыше 1 млн пассажиров в год. Соглашение о развитии авиакомплекса между правительством Алтайского края и холдингом «Новапорт» было заключено в марте 2022 года, стоимость проекта составляет более 7 млрд руб.

В июне 2022-го ООО «Новапорт Холдинг» приобрело за 800 млн руб. пакет акций аэропорта Барнаула, став держателем контрольного пакета — 75%.

Александра Стрелкова