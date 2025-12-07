Открытие нового терминала аэропорта Барнаула перенесли на начало 2026 года

Первых пассажиров новый терминал аэропорта Барнаула примет в начале 2026 года. Готовность комплекса сегодня составляет 80%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Ранее министр транспорта региона Андрей Подолян говорил, что новый терминал будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года.

«В уже построенном здании ведется монтаж инженерных систем, отделка внешнего облика и внутренних помещений, завершается благоустройство территории. Терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей. Также проводится реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, реорганизацию дорожного движения, создание новых парковочных мест», — прокомментировал губернатор.

Общая площадь возводимого трехэтажного аэровокзального комплекса составит порядка 10 тыс. кв. м, размер действующего терминала — 4,5 тыс. кв. м. Он сможет принимать не менее 1 млн пассажиров в год. По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта Барнаула достиг 780 тыс. человек.

Соглашение о развитии авиакомплекса между правительством Алтайского края и холдингом «Новапорт» заключено в марте 2022 года, стоимость проекта составляет более 7 млрд руб.

В июне 2022 года ООО «Новапорт Холдинг» приобрел за 800 млн руб. пакет акций аэропорта Барнаула, став держателем контрольного пакета. Данная сделка была нужна, чтобы начать модернизацию аэропорта, сообщили в холдинге.

Лолита Белова