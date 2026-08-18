«Ростелеком» объяснил сбой в Рунете аварией в электроснабжающей организации

Сбой в Рунете произошел из-за отключения электричества после аварии на стороне электроснабжающей организации. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба «Ростелекома» (MOEX: RTKM). Для электроснабжения подключены дизель-генераторные установки и резервные источники питания.

«Аварийная бригада Россетей приступила к работе по восстановлению основного питания. Работоспособность Рунета и обмен трафиком между операторами в целом обеспечивается. Сети передачи данных "Ростелекома" работают штатно»,— сообщили в пресс-службе. Там отметили, что компания принимает все необходимые меры для того, чтобы все точки обмена трафиком работали. Сервисы восстанавливают свою работу, добавили в «Ростелекоме».

Источники РБК сообщали, что проблема с работой Рунета связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где также расположена Московская междугородная телефонная станция № 9 (ММТС-9). О кратковременном отключении электричества в Гагаринском районе сообщило и комплекс городского хозяйства Москвы.

Пользователи жаловались на сбои в нескольких сервисах и приложениях. По данным сервиса detector404, они сообщали об ошибках на сетях «Мегафона», «Ростелекома», «Билайна», «МТС», lovit и других операторов. Сбои наблюдались также в банковских приложениях и соцсетях. Кроме того, в некоторых районах Москвы отключалось электричество.