В Рунете произошел масштабный сбой

Россияне столкнулись с масштабным сбоем в Рунете вечером 18 августа. По данным сервиса detector404, который анализирует работоспособность сервисов, пользователи сообщают об ошибках на сетях «Мегафона», «Ростелекома», «Билайна», «МТС», lovit и других операторов.

Кроме того, представители сервиса мониторинга работы сайтов «сбой.рф» также сообщили в Telegram, что не могут получить к нему доступ. Проблемы также наблюдаются в работе банковских приложений и соцсетей.

Наибольше количество жалоб поступает из Подмосковья (2,6 тыс. за последний час), Москвы (3,7 тыс. за час), Самарской области (916 за час) и Санкт-Петербурга (693 за час). Причиной сбоя в Рунете стали проблемы с подачей электроэнергии на крупный узел связи, сообщили ТАСС в «Рег.ру».