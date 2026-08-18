В некоторых районах Москвы кратковременно отключалось электричество

В Гагаринском районе и нескольких других районах Москвы произошло кратковременное отключение электричества, сообщила в Telegram пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Это было связано с технологическим переключением источников энергоснабжения.

«В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме»,— отметили в ведомстве.

Также из-за перебоев с электричеством на стороне ресурсоснабжающей организации временно временно задерживались поезда на Калужско-Рижской линии московского метро и трамваи, сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена. Сейчас движение введено в график.

Сервисы по аналитике работы операторов сегодня также фиксировали жалобы жителей Подмосковья и Москвы на работу сервисов. Позднее крупнейший российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер «Рег.ру» заявил, что некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи.