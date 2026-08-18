Кассация утвердила снос павильона «Цветы от Аллы» в Екатеринбурге

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решения нижестоящих судов, которые признали самостроем бывший павильон одного из старейших магазинов Екатеринбурга по продаже цветов «Цветы от Аллы» у резиденции губернатора и подтвердили законность постановления мэра Алексея Орлова о сносе объекта. Как сообщили «Ъ-Урал» в администрации города, кассационную жалобу компании «Алла-Т» оставили без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Снос павильона произойдет в сентябре, добавили в мэрии.

Напомним, в июне 2025 года Алексей Орлов подписал постановление о сносе павильона. Градоначальник принял решение после проверки, в ходе которой выяснилось, что «Алла-Т» получила участок в аренду для «размещения временного объекта, а не для строительства объекта недвижимости». В сентябре 2025 года компания подала иск в Арбитражный суд региона к господину Орлову, в котором потребовала признать его постановление незаконным. В ходе разбирательства было установлено, что «Алла-Т» не зарегистрировала свои права на объекты и не владеет участком, на котором они расположены.

Магазин «Цветы от Аллы» работал у резиденции губернатора Свердловской области с 1996 года, после реконструкции в 2001 году площадь его павильона увеличилась до 262,1 кв. м. Здание состоит из трех частей: центральная имеет два этажа, боковые — по одному. Позже магазин прекратил свою работу, а его помещения заняли другие предприниматели. До 2024 года компанией «Алла-Т», которой принадлежит павильон, владел Александр Тяжельников — супруг Аллы. Согласно данным сервиса kartoteka.ru, сейчас бенефициаром «Алла-Т» является компания «Регул» Анатолия Лушникова. По итогам 2024 года чистая прибыль «Алла-Т» составила 2 тыс. руб. Чистая прибыль «Регул» — 9,5 млн руб.

В феврале супруга основателя павильона Алла Тяжельникова записала видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором признала, что они с мужем своевременно не перевели павильон в собственность после его реконструкции в 2001 году из-за большого объема работы. По словам госпожи Тяжельниковой, ряд документов на объект также потеряли в городском архиве.

В марте на месте стрим-бара «Хата» в павильоне, который в декабре посетили силовики после сообщений об избиении девушек в прямом эфире за деньги от подписчиков, открыли центр «СВОи дома!» для оказания безвозмездной помощи участникам и ветеранам СВО. В мэрии решение раскритиковали, но действующий владелец Анатолий Лушников заявил, что открытие центра не связано с попыткой избежать сноса.

Полина Бабинцева